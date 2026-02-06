El grup Malifeta presenta ‘De nit’, un videoclip gravat en la marjal de Gandia
Nou avançament del grup integrat per excomponents de la banda gandienca ZOO
Després de publicar Bronca el passat 6 de gener, el grup Malifeta presenta De nit, un nou avançament del seu esperat segon disc que veurà la llum este mes de febrer.
El paisatge nocturn de la marjal de Gandia és l’escenari del videoclip d’esta emotiva cançó que, enfront de l’enèrgica Bronca, s’endinsa en un univers íntim i oníric. Un contrast que revela la varietat sonora i estilística que caracteritzarà el seu pròxim disc.
De nit és una oda a l’amor i a l’amistat, una carta de gratitud per l’afecte i la companyia en els moments complicats. Un reggae mediterrani amb ressons cinematogràfics i instruments orgànics com la guitarra, el violí o el violoncel.
La banda, creada per Arnau (ZOO) i Mireia (Pupil·les) en 2020, no ha deixat de créixer i sumar nous oients des que va anunciar, a finals del 2024, que pujava per primera vegada als escenaris per a presentar el seu primer disc (Mitologia). Un camí musical que ha anat acompanyat amb el guardó a millor cançó en els Premis Ovidi 2024.
Actualment, la banda compta amb la veu d’Ana Rajadel i amb els també membres de ZOO Toni Fort (saxofonista i productor), Hèctor Galán (teclista) i Marcos Úbeda (trombó).
Després de presentar Mitologia (2023) durant la seua primera gira en 2025, la banda es prepara per al llançament del seu nou àlbum, que veurà la llum en 2026. Malifeta ja té programats dos concerts a la Safor, concretament en el Festival Festillop de Vilallonga l’11 d’abril, i en Pirata Beach de Gandia el mes de juliol.
També té tancades altres dates en localitats com Aielo de Malferit, Vila-real o Benlloc, a la Comunitat Valenciana, així com en poblacions com l’Escala o Salou a Catalunya.
