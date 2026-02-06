El nou clavegueram contra riuades d’Algemesí substituirà séquies centenàries obsoletes
L’Ajuntament planeja traslladar fora del nucli urbà els canals en funcionament que discorren per subsol del municipi i suprimir els que estan en desús per a modernitzar la xarxa
L’Ajuntament d’Algemesí afronta la renovació de la xarxa de sanejament com un dels grans reptes en la reconstrucció posterior a la riuada del 29 d’octubre de 2024. El consistori no només pretén reparar les canalitzacions i els col·lectors danyats pel desbordament del riu Magre, sinó també redimensionar-los a la realitat actual i adaptar-los a possibles episodis climàtics similars al d’aquella tràgica jornada.
L’Ajuntament, dins d’este procés de reconstrucció, busca traslladar fora del nucli urbà les séquies antigues que passen pels carrers del municipi. L’alcalde de la localitat, José Javier Sanchis, s’ha reunit amb els tècnics per a “iniciar converses i tot el procés tècnic necessari per a acordar el desviament”. Fonts municipals assenyalen que es tracta “d’un primer contacte, per la qual cosa no es pot donar res encara per tancat, ja que s’han d’avaluar totes les opcions tècniques”. Afigen que el consistori “col·laborarà activament amb la institució per a traçar un pla d’execució i, així, posar fi als problemes històrics en diversos carrers”.
En este sentit, el regidor d’Urbanisme, Borja Revilla, explica que tres séquies en ús recorren actualment el nucli urbà. Una d’estes travessa el municipi de manera paral·lela al riu Magre, passant per barris com el Raval; la segona seguix l’avinguda de la Generalitat fins a l’eixida de la ciutat, i l’última és un ramal d’esta. Estes tres, com explica el regidor, “seguixen en funcionament”, però reconeix que n’hi ha unes altres que es troben en desús.
En este cas, i encara que no hi ha un llistat del total de séquies afectades, l’edil d’Urbanisme explica que es tracta de canals que s’han integrat en la xarxa de clavegueram i que, a vegades, comporten “problemes urbanístics”. Per això, i aprofitant les obres de reconstrucció, l’Ajuntament estudia eliminar-les i adaptar la xarxa a la situació actual. “Per a reconstruir una cosa que és centenària, que no s’utilitza i que provoca filtracions, que acaben contaminant, estem treballant en la seua eliminació quan es duguen a terme les obres de modernització de la xarxa”, reconeix. Afig: “Per a reparar-les, fas un col·lector que s’adapte a les circumstàncies actuals i evites els problemes”.
Esta classe de séquies en desús que passen per davall dels pobles poden provocar, entre altres problemes, filtracions, enfonsaments, contaminació del subsol i desbordaments, a més de dificultar el manteniment i augmentar el risc d’inundacions, tant en carrers com en vivendes, durant episodis de pluges intenses.
Encara que el consistori busca retirar les séquies inactives, Algemesí sí que treballa en el trasllat d’aquelles que encara estan en funcionament fora del nucli urbà per a evitar que s’agreugen els embassaments en alguns carrers amb esta històrica problemàtica.
Duplicar els col·lectors
La reconstrucció de la xarxa de clavegueram suposarà un cost de prop de 80 milions d’euros a Algemesí. Les obres, que començaran d’ací a poc, no només inclouen la renovació dels 11 quilòmetres de col·lectors o els 117 quilòmetres de xarxa de clavegueram danyada, sinó que també redimensionarà la xarxa de desaigüe per a adaptar-se a episodis de pluja torrencials. Concretament, els col·lectors passaran de tindre una amplitud de 80 centímetres a 1,90 metres, la qual cosa permetrà absorbir més quantitat d’aigua.
El consistori ha dividit les obres per zones per a minimitzar l’impacte de les màquines i els treballs en el dia a dia de la ciutat. No obstant això, és complicat establir una data fixa de duració de les obres, encara que es preveu, segons van xifrar en una de les primeres memòries en les quals s’arreplegaven els danys en la xarxa, que es prolonguen durant prop de quatre anys.
Algemesí, d’altra banda, també projecta la construcció d’un dipòsit d’aigua pluvial, que es complementarà amb un parc inundable, tindrà una capacitat de 16.000 metres cúbics i se situarà en la zona de la Calàndria, en l’avinguda Bernat Guinovart. El projecte ascendix a 44 milions d’euros i s’inclou dins els fons atorgats per l’executiu estatal per a reconstruir els municipis afectats per la dana. Les aigües pluvials arreplegades desembocaran en el riu Xúquer o en el Magre.
