Pérez Llorca, atrapat a Berlín
El president, el conseller Barrachina i 200 empresaris del sector agroalimentari romanen en la capital alemanya afectats pel tancament de l’aeroport a causa d’un temporal de neu
El president, Juanfran Pérez Llorca, està atrapat, des d’este dijous a la vesprada, a Berlín, víctima d’un temporal de neu en la capital alemanya que ha obligat a cancel·lar centenars de vols des d’ahir i que manté inoperatiu l’aeroport este divendres. Al costat del cap del Consell estan a l’espera de poder tornar a la C. Valenciana el conseller Miguel Barrachina i prop de 200 empresaris del sector agroalimentari. Tots ells estaven a Berlín després d’haver participat en la fira Fruit Logistic, certamen que va tindre lloc entre dimecres i dijous.
Fonts de la Generalitat confien que l’operativitat en l’aeroport comence a recuperar-se gradualment i que a primera hora de la vesprada es puguen reactivar els vols. De moment, Llorca i la resta de la delegació valenciana a Berlín romanen en el seu hotel a l’espera de novetats.
L’aeroport de Berlín ha confirmat, a primera hora d’este divendres, que continua inoperatiu a causa de la formació de gel i de la pluja gelada d’ahir, per la qual cosa els vols, tant d’eixides com d’arribades, estan suspesos. En el seu web i les xarxes socials, s’aconsella als passatgers consultar l’estat del seu vol amb la seua aerolínia abans de viatjar a les seues instal·lacions.
A més, advertixen que es poden produir retards fins i tot després de la represa de les operacions aèries per totes les incidències acumulades. En declaracions a DPA per part d’un portaveu de l’operadora, arreplegades per Europa Press, el personal de terra de l’aeroport va tractar les zones d’operacions de vol amb agents descongelants durant tota la nit, però sense èxit, ja que van quedar “extremadament esvaroses”.
Este dijous, 35 dels 180 enlairaments previstos es van cancel·lar al voltant del migdia, seguits de molts més. Berlín fa setmanes que experimenta un període de fred, combinat amb neu i pluja gelada, la qual cosa ha causat interrupcions importants en el transport.
Sense ple del Consell
La cancel·lació del vol de Llorca i Barrachina no afectarà massa l’activitat normal del Govern valencià. Encara que, a la seua arribada al Palau, el president va establir els divendres com a nou dia de les reunions setmanals del Consell, el ple de hui s’havia suspés per motius d’agenda de diversos consellers abans de conéixer-se este imprevist.
La idea de la Generalitat és celebrar el ple corresponent a esta setmana dilluns que ve per a posar-se al dia i mantindre igualment la reunió del divendres següent.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Mestalla vol la Copa
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets