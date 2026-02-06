Automoció
Un segon fabricant xinés també s’interessa per la factoria d’Almussafes
La companyia Changan munta amb Ford cotxes a la Xina a través d’una empresa conjunta i baralla per produir a València
El soci xinés de Ford, el grup automobilístic Changan, també està interessat a produir els seus vehicles en la factoria de la multinacional de l’oval a Almussafes. Changan té la fàbrica valenciana en el punt de mira, igual que l’empresa xinesa Geely, que manté negociacions avançades amb Ford. L’empresa MG també va sondejar la possibilitat de produir els seus vehicles a Almussafes, però no va arribar a un acord amb Ford.
Changan i Ford mantenen una aliança estratègica i profunda centrada en la fabricació i comercialització de vehicles a la Xina. El seu vincle principal s’estructura a través de l’empresa conjunta (joint venture) Changan Ford Automobile Co. Ltd, establida en 2001, en què els dos compartixen el 50 % de la propietat. L’aliança fabrica models icònics sota la marca Ford per al mercat xinés, incloent-hi l’Explorer, Edge, Escape, Mondeo i Mustang Match-E.
Muntatge
Changan valora diverses opcions per a entrar a Espanya, com aprofitar la seua aliança amb Ford i muntar els seus cotxes en la seua factoria, fer una fàbrica de zero o comprar marques, segons ha transcendit en les últimes setmanes. Changan podria utilitzar la infraestructura valenciana del seu soci per a fabricar models elèctrics destinats al mercat europeu per a evitar, així, els aranzels a la importació.
Una altra empresa que s’ha interessat per la factoria d’Almussafes és MG. La marca del grup xinés SAIC Motors té interés a obrir una planta a Europa des de fa dos anys. Una delegació de la marca va estar diverses vegades, entre juliol i setembre de 2024, en els sòls disponibles al costat de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt i en els terrenys que interessaven a Tesla a Cheste per a comprovar el seu potencial.
El grup SAIC hauria contactat amb Ford per a intentar produir vehicles d’MG en algunes de les seues plantes a Europa, inclosa la d’Almussafes. Ford ja va tindre en els noranta i en els primers anys de 2000 un acord d’esta classe amb Mazda. No obstant això, esta vegada, Ford hauria descartat eixa opció.
Opcions
En estos moments, Ford i el grup automobilístic Geely mantenen converses per a establir una possible aliança, segons va publicar Reuters. Fonts de Ford España van assegurar dimecres a este periòdic que la companyia està en converses amb diverses empreses del sector i que d’estes poden sorgir acords o no.
El fabricant estatunidenc d’automòbils estaria buscant noves aliances globals mentres estructura la seua estratègia de vehicles elèctrics. Segons va avançar Bloomberg, que va citar una persona coneixedora del tema, una delegació d’executius de Ford ha visitat la Xina esta setmana per a analitzar oportunitats, entre les quals s’inclou l’ús de la planta de muntatge de València. L’ús de les instal·lacions d’Almussafes permetria a Geely esquivar els aranzels imposats per la Unió Europea als vehicles fabricats a la Xina, que ascendixen, en el seu cas, a un 18,8 % addicional al que ja hi havia prèviament.
UGT
UGT va comunicar ahir als seus afiliats en la factoria a Almussafes que les negociacions amb fabricants xinesos estan obertes. La representació d’UGT en la fàbrica (que té la majoria en el Comité d’Empresa) ha confirmat que “en pròximes dates” es reunirà amb el president de Ford Europa, Jim Baumbick, en la factoria valenciana, per a aclarir el futur de la planta.
“En UGT, som coneixedors d’estes situacions i podem dir que hui dia no hi ha res tancat referent a això. Per tant, des del sindicat no farem cap mena de valoració. Fer-ho seria una irresponsabilitat per part nostra”, va subratllar el sindicat.
L’entrada d’un fabricant xinés en la factoria d’Almussafes donaria un nou impuls a la planta valenciana. Des del 17 d’abril de 2024, la planta produïx exclusivament el Ford Kuga, després d’haver anat perdent models. Ford Almussafes va tancar l’any 2025 amb una producció aproximada de 98.500 vehicles, la qual cosa representa el mínim històric en els 50 anys de la factoria. Una tendència a la baixa que s’espera també per a enguany, quan les previsions estimen 90.000 vehicles. La planta va arribar a produir, en el seu millor any (2004), 449.101 vehicles.
Sense càrrega de treball
La fàbrica valenciana està ara pràcticament en respiració assistida, per la falta suficient de càrrega de treball per a tota la seua plantilla de 4.152 treballadors. El desembre passat, el Consell de Ministres va aprovar una renovació de l’ERTO RED, un mecanisme que garantix el 90 % del salari, que està vigent des de finals de 2024 i que seguirà així fins a mitjan 2026. L’aplicació d’este afectarà diàriament 996 empleats. El seu objectiu és que la plantilla aguante sense acomiadaments fins que arribe el model nou.
L’empresa i els representants dels treballadors confien que el nou model assignat per a finals de 2027 —un vehicle multienergia (híbrid)— contribuïsca a estabilitzar l’ocupació. Inicialment, la producció prevista d’eixe cotxe era de 300.000 vehicles a l’any, però després s’ha rebaixat eixa xifra fins als 209.000 a l’any.
