Sensellarisme
Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
El Servici d’Atenció a Urgències Socials ha acudit esta passada nit al lloc per a localitzar les persones que pernocten en el solar amb l’objectiu d’oferir-los assistència i allotjament
Les imatges són impactants pel contrast tan evident que mostren: tan sols separats per un mur, milers d’aficionats acudixen il·lusionats i molt animats a Mestalla per a animar l’equip dels seus amors, que despús-ahir a la nit s’enfrontava a l’Athletic Club en Copa del Rei (només un parell d’hores després, el València CF cauria eliminat, però això encara no ho sabien). A l’altre costat de la paret alçada amb evident ànim provisional, diverses barraques s’amaguen de les mirades indiscretes per a allotjar en el seu interior persones que patixen el sensellarisme en les seues carns.
Les riuades de gent són alienes a la misèria que s’oculta en el terreny que havia d’albergar un “hotel icònic” de 20 altures en l’avinguda d’Aragó, però que, a conseqüència de les enrevessades vicissituds que arrossega l’operació de la construcció del Nou Mestalla, s’ha quedat en l’aire. Ara, esta parcel·la servix, des de fa uns dies, de refugi per a algunes persones sense sostre.
L’assentament fa pocs dies que es va instal·lar en el solar i els Servicis d’Atenció a Urgències Socials (SAUS) de l’Ajuntament de València van visitar anit este lloc per a tractar de localitzar els habitants d’estos infrahabitatges amb l’objectiu d’oferir-los un allotjament i posar en marxa tota la maquinària d’ajuda social. Durant el dia, membres de l’Associació Alanna també van tractar de contactar amb els qui malviuen en les barraques, però no va ser possible. Els veïns de la zona van confirmar que el grup que s’ha assentat en este terreny, efectivament, fa a penes uns dies que hi és i que durant les hores de llum solen abandonar el lloc i hi tornen quan cau la nit amb l’objectiu de posar-se a resguard del fred, el vent i els malvats.
Un assentament que es repetix
No és la primera vegada que les persones que es veuen obligades a pernoctar en el carrer recorren a la protecció dels murs que envolten esta parcel·la situada en un lloc privilegiat. Tal com va publicar Levante-EMV, l’any 2017 ja es van localitzar diverses barraques en este solar que antany albergava el “nou ajuntament” de l’avinguda d’Aragó, demolit en 2015, i que tenia previsions de convertir-se en (un altre) hotel de luxe. En aquell moment, era un grup de temporers que buscava en este terreny una solució de vivenda a la desesperada i que van ser desallotjats en 2018.
Esta mateixa situació es va repetir l’any 2019. La imatge era quasi calcada a la de hui: diverses lones de plàstic blau esteses en forma de tendes de campanya improvisades i estris apilats al costat dels murs. Un detall que diferencia les dos instantànies és l’altura de les parets que delimiten el solar. En l’actualitat són considerablement més altes gràcies a uns panells de xapa que es van afegir a posteriori amb la intenció, probablement, d’evitar l’accés.
Sense un registre de persones sense llar a València
El nombre exacte de persones que pernocten hui en els carrers de València no és clar. El motiu és el retard en l’execució de la segona edició del Projecte de recomptes nocturns de persones sense llar que elabora un cens dels qui dormen en els carrers i que estava previst fer l’octubre de 2025. Finalment, segons van explicar des del consistori, “el mes de juny passat, la Direcció General de Diversitat Familiar i Servicis Socials del Ministeri va comunicar que este registre, en el qual participa l’Ajuntament, s’ajornava fins a octubre de 2026 per problemes del Ministeri”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- Rufián ompli el Molí Canyar de Potries per a parlar de la seua candidatura plurinacional d’esquerres
- Mestalla vol la Copa
- Detenen la propietària d’una guarderia a Algemesí per presumpte maltractament a xiquets