Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
La reacció del València CF s’ha vist truncada després de l’eliminació copera i la derrota en el feu del Betis després de dos segones parts de baix rendiment
Pascu Calabuig
Després de l’eliminació en la Copa contra l’Athletic Club i la derrota en La Cartuja contra el Betis, els dos després de dos segones parts decebedores, el València CF es juga bona part del crèdit de la reacció que prèviament havia experimentat este diumenge contra el Reial Madrid (21:00 hores).
Per primera vegada en la temporada, l’equip de Corberán havia encadenat dos victòries en la Lliga, sis punts consecutius contra Getafe i Espanyol que li van fer creure que un despertar era possible. No obstant això, els resultats de la resta de contendents en la carrera per la salvació no han acompanyat i hui la distància amb el descens és de només un punt.
L’entrenador, Carlos Corberán, arribava al partit del 18 de gener en el Coliseum en una situació límit. En el sud de Madrid, el gol de Gayà a sis minuts del final va començar a fer bones les millores, especialment en defensa, que estava experimentant l’equip. Una setmana més tard, un penal sobre la botzina a Lucas Beltrán va permetre retindre els tres punts a casa en la visita de l’Espanyol (3-2).
Sis partits sense perdre a casa
Precisament, el triomf contra l’equip “periquito” va significar el sext partit consecutiu com a local en què el València no perd. Esta és la millor ratxa a Mestalla dels últims anys, que es posa també en joc este pròxim diumenge, 8 de febrer, a partir de les nou de la nit. En la roda de premsa d’este dijous, Ron Gourlay, CEO de Futbol del club, va insistir diverses vegades a ratificar l’entrenador en el càrrec, malgrat la pressió regnant en l’entorn, de la qual va dir que no l’afectarà a la recerca d’“estabilitat”.
L’última vegada que els blanc-i-negres van perdre davant de la seua afició en el campionat nacional de Lliga data del 25 d’octubre de 2025. Eixe dia, el Vila-real CF es va imposar per 0-2 amb gols de Gerard Moreno i Comesaña.
Des de llavors, el balanç de l’equip de Corberán a Mestalla és de dos triomfs i quatre empats. Va véncer al Llevant (1-0) i a l’Espanyol (3-2) i va empatar contra Betis (1-1), Sevilla (1-1), Mallorca (1-1) i Elx (1-1).
La ratxa actual és el millor registre del València des de la campanya 2023/2024, quan va ser capaç d’encadenar fins a 11 partits de Lliga sense perdre. Dirigit per Rubén Baraja, aquell equip va encadenar sis victòries i cinc empats: Cadis (2-0), Granada (1-0), Celta (0-0), Barcelona (1-1), Vila-real (3-1), Athletic (1-0), Almeria (2-1), Sevilla (0-0), Reial Madrid (2-2), Getafe (1-0) i Mallorca (0-0). La sèrie es va trencar en la visita d’abril de 2024 per part del Betis, que va assaltar l’avinguda de Suècia al guanyar per un gol a dos.
Ritme baix de puntuació a Mestalla amb una majoria d’empats
Arribats a este punt de la temporada, la puntuació del València com a local és dos punts superior a la del curs passat. No obstant això, la mitjana d’1,54 punts per jornada a casa és inferior a la que el conjunt de Corberán va registrar al final de la campanya 24/25 (1,63). A més, amb 17 punts en 11 partits (quatre triomfs, cinc empats i dos derrotes), els blanc-i-negres necessitarien almenys un empat contra el Madrid este diumenge perquè el ritme no estiga ja per davall de les 18 unitats aconseguides en els 12 primers partits de Lliga a casa de la temporada anterior. Ara com ara, els de Corberán sumen 17 punts en estos 11 partits:
- València 1 - 1 Reial Societat
- València 3 - 0 Getafe
- València 2 - 0 Athletic
- València 1 - 2 Oviedo
- València 0 - 2 Vila-real
- València 1 - 1 Betis
- València 1 - 0 Llevant
- València 1 - 1 Sevilla
- València 1 - 1 Mallorca
- València 1 - 1 Elx
- València 3 - 2 Espanyol
