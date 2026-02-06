Vial tallat i el trinquet acordonat: el vent provoca diverses incidències a Sagunt
Ratxes de quasi 97 quilòmetres per hora van derrocar dos arbres i van mobilitzar els servicis d’emergències
La borrasca Leonardo i les seues ratxes fortes de vent es van deixar notar a Sagunt amb diferents incidències des d’ahir al migdia. Segons les dades d’Inforatge, al Port es va registrar la màxima a les 13:20 hores d’ahir, a on es va arribar als 80,6 quilòmetres per hora. Per la seua banda, l’estació internuclis arribava als 96,7 a les 17:30 hores, i el barri antic, als 77,2, a les dotze de la nit.
La caiguda d’un pi va obligar anit a tallar el trànsit en l’eixida sud del Port de Sagunt, a l’altura del túnel inundable.
L’arbre va caure sobre la calçada, la qual cosa va obligar la Policia Local a intervindre per a regular el trànsit mentres es mobilitzaven els servicis de bombers, que van poder retirar-lo.
Des de la vesprada ja es van registrar problemes, que van requerir la presència policial i d’efectius del Consorci Provincial, com la caiguda d’un altre arbre en la vorera de l’avinguda País Valencià.
A això es van sumar nombrosos contenidors desplaçats, tanques publicitàries tombades i telefonades per uralites soltes… Precisament, la presència d’unes làmines soltes en el sostre del trinquet de Sagunt va arribar a mobilitzar els bombers, però, com que estos no van poder accedir-hi per a sanejar-les, es va senyalitzar un perímetre de seguretat al voltant del lloc, impedint l’accés per als vianants a les pistes de petanca d’eixa zona, per prevenció.
Més avisos a la nit
A la nit no van faltar servicis relacionats amb el vent, com la caiguda d’una llosa al carrer Campoamor; en l’eixida de Sagunt, al costat del pont nou, es va localitzar un con enmig de la carretera; i en l’avinguda Fausto Caruana, al costat d’una gasolinera, va caldre tallar un carril degut a la presència d’un arbust de grans dimensions sobre la calçada.
Així mateix, en l’avinguda del Port, enfront de la ITV, en el carril de pujada a Sagunt, un contenidor va quedar desplaçat en la via, la qual cosa va motivar l’avís als servicis municipals, que van procedir a retirar-lo.
