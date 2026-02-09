Aielo de Malferit tanca el Museu de Nino Bravo a petició de la família del cantant
El desacord sobre la gestió de l’espai que es va obrir fa dos dècades motiva la rescissió dels contractes de cessió de béns i imatges de l’artista a l’Ajuntament
El museu dedicat a Nino Bravo en la seua localitat natal, Aielo de Malferit, ha hagut de tancar les portes de manera indefinida dos dècades després de ser inaugurat. Així ho ha anunciat l’alcalde d’este municipi de la Vall d’Albaida, Juan Rafael Espí, a través d’un comunicat remés a la població.
La decisió obeïx a un desacord amb la família del llegendari cantant mort en 1973, que ha remés un burofax a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit indicant la no renovació dels contractes de cessió de béns, marca i imatge de l’artista. Les seues filles havien expressat en diferents ocasions el seu descontentament amb la falta de manteniment i la deterioració del llegat cedit, així com el reduït horari d’obertura i l’escàs personal de l’espai.
La notificació fa expressament referència al fet que el consistori ja no compta “amb l’autorització per a fer ús de la marca i imatge de l’artista”, fet pel qual insta a tancar el Museu de Nino Bravo “de manera immediata”.
Davant d’esta comunicació, l’Ajuntament s’ha vist en l’obligació de clausurar el complex situat en el passeig de l’Eixample i retirar totes les imatges "d’un dels aieloners més il·lustres de la població i fill predilecte”, a causa de “la voluntat de la família de rescindir els contractes unilateralment” després de les desavinences sobre la gestió del material.
Des de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit han volgut agrair a la família “tot este temps que hem gaudit i hem donat a conéixer el nostre fill predilecte”, al mateix temps que es mostren “oberts a continuar col·laborant”. Per això, conviden els responsables del llegat del cantant local “a poder repensar esta decisió de manera conjunta”.
Dos dècades de marxa
El museu, inaugurat en 2006, arreplegava la trajectòria artística de Nino Bravo des dels seus inicis fins al punt més àlgid de la seua vida professional, així com la seua faceta personal i familiar. El complex mostrava objectes personals i professionals cedits per la família, els fans i amics de l’immortal cantant.
Més de mig miler de peces de material audiovisual, fotogràfic, sonor i escrit relacionats amb el cantant conformaven les seues col·leccions. Entre els objectes exposats figuraven el micròfon i els vestits utilitzats per Nino Bravo durant les seues actuacions, el seu llibre d’escolaritat, la seua cartilla militar, fotografies de la seua infància i joventut, instantànies inèdites del seu comiat de solter o cartells de les seues actuacions, entre altres elements.
Des de la seua posada en marxa, el museu havia anat guanyant pes específic i havia organitzat diversos actes relacionats amb el cantant, des d’homenatges fins a reunions o records relacionats amb la figura del cantant Nino Bravo. Els fons de l’espai d’Aielo han servit de base per a altres exposicions commemoratives de la figura de l’artista en els últims anys.
Des del PP d’Aielo de Malferit atribuïxen la decisió de la família als “incompliments” de l’Ajuntament i al manteniment del museu.
