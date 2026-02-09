Inversió
Aumsa activa 17 milions per a completar la construcció de 307 vivendes públiques a València
El consell de la societat pública municipal aprova sol·licitar el desemborsament del segon tram del préstec a llarg termini subscrit amb el Banc Europeu d’Inversions per un total de 27 milions. Estes vivendes formen part de les mil previstes en el Pla + Vivenda de l’Ajuntament de València
El Consell d’Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (Aumsa) ha aprovat sol·licitar la segona disposició del préstec concedit pel Banc Europeu d’Inversions (BEI), per un import de 17 milions d’euros, per a completar l’execució del pla de construcció de 307 vivendes de protecció pública en lloguer assequible.
Esta segona disposició completa el crèdit total de 27 milions d’euros que el BEI va concedir a la societat municipal en 2021. La primera, de 10 milions d’euros, es va activar el març de 2024 i ja està finançant les obres en execució.
El Pla + Vivenda preveu la construcció d’un miler de vivendes protegides esta legislatura, 307 de les quals estan sent executades per mitjà d’Aumsa. Estes vivendes es distribuïxen en huit promocions situades en diferents punts de la ciutat, del centre històric als barris de Moreres i Benimaclet. Totes les promocions estan actualment en construcció o ja finalitzades
“El Govern de María José Catalá aposta per la construcció real de vivendes, no pels anuncis. Els fets parlen per si sols, i les 307 vivendes que Aumsa construirà esta legislatura ja estan finalitzades o en marxa. L’anterior govern només va ser capaç d’acabar tres vivendes en tres anys, mentres que nosaltres ja en tenim 134 finalitzades”, ha manifestat el regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner.
Eixes 134 vivendes formen part de quatre edificis completament acabats a Tapineria, 22 (3 vivendes), Moreres, 10 (41 vivendes), Barraques del Figuero (22 vivendes) i Hortolanes (68 vivendes). Estos edificis ja tenen llicència de primera ocupació o estan en procés d’obtindre-la per a començar l’assignació a les famílies.
Dos promocions més en el centre històric —Soguers, 12 i Soguers, 6, amb 4 vivendes cada una— estan pràcticament finalitzades i conclouran durant el primer trimestre de 2026.
D’altra banda, l’edifici de 75 vivendes en l’illa delimitada pels carrers Riu Tajo, Doctor Álvaro López, Riu Pisuerga i avinguda dels Tarongers està en fase avançada de construcció, amb un 75 % d’execució i previsió de finalització en el primer semestre de 2026.
Finalment, el desembre de 2025 es van iniciar les obres de l’edifici de 90 vivendes en Moreres, 21, la finalització de les quals està prevista per a finals de 2027.
Inversió de 74,7 milions
El pla té una inversió definitiva associada de 74,7 milions d’euros. L’activació d’estos 17 milions permetrà fer front als pagaments pendents de les certificacions d’obra i garantir la finalització de totes les construccions en curs, sense afectar la tresoreria ordinària de la societat municipal.
Totes les vivendes del pla estan dissenyades amb criteris d’eficiència energètica, i diverses promocions incorporen perspectiva de gènere en el seu disseny. Els edificis més recents compten amb qualificació energètica A i certificació BREEAM de sostenibilitat ambiental.
El projecte inclou vivendes d’entre 35 i 70 metres quadrats, amb un, dos o tres dormitoris, adaptades a diferents necessitats familiars. A més, s’han projectat vivendes accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i espais comuns que fomenten la convivència intergeneracional.
El préstec del BEI, amb venciment fins a 2051, es va concedir en condicions avantatjoses per al finançament de vivenda social, amb un tipus d’interés fix o variable d’euríbor més un diferencial del 0,76 % a determinar en cada disposició i sense exigència de garanties reals de cap mena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- Mestalla vol la Copa