Corona: “La política de fitxatges de Lim? No era un escenari somiat”
Miguel Ángel Corona, ja en el Panathinaikos, parla sobre la seua experiència en el València CF a les ordes de Lim
Javier Bengoa
L’era Miguel Ángel Corona va passar sense pena ni glòria per la direcció esportiva del València CF. Van ser sis anys en les oficines i la llotja de Mestalla fins que, el mes de novembre passat, va ser presentat com a director tècnic del Panathinaikos. Ara, amb la llegenda valencianista Rafa Benítez en la banqueta, van quints en la lliga hel·lena.
Amb el seu recent passat en el València CF, l’opinió de Corona continua tenint cert calat en l’entorn de Mestalla. En una entrevista en el diari As, el de Talavera de la Reina reconeix que a València va viure “èpoques complexes”. Assegura que el president del Panathinaikos “s’està bolcant per a construir un gran projecte a mitjà termini per a competir la Lliga 26-27 i ficar l’equip en la fase final de la Champions”.
Sobre les crítiques, Corona respon amb rotunditat: “Les vaig acceptar sempre i les vaig acompanyar amb una gran dosi d’autocrítica, perquè ningú m’exigia més que jo mateix. No és fàcil respondre a les expectatives d’un club tan potent històricament en la situació en la qual estàvem. Sempre vaig entendre perfectament la demanda dels aficionats”.
“Mai em va proposar jugadors per a fitxar”
Respecte a Lim i la seua política de fitxatges, no va voler entrar de ple i va assegurar que “mai” li va proposar jugadors per a fitxar. La política d’austeritat “no era l’escenari somiat, però a poc a poc vam anar aconseguint equilibrar el balanç financer amb ajustos que no hi havia més remei que escometre, perquè era la instrucció que arribava de dalt”.
Per què se’n va anar del València CF?
Al ser insistit pel seu període en el València i quins van ser els motius que van portar-lo a canviar l’entitat de Mestalla, una de les de més dimensions en la història del futbol espanyol, pel Panathinaikos, Corona va respondre admetent un cert desgast després del seu lustre llarg en la capital del Túria. “M’ha mogut el projecte, el pla, l’ambició de tots. Cinc o sis anys a València van ser moltíssims. El pla que vam seguir era molt ambiciós, molt atractiu per a una professional com jo, amb tanta passió. Vaig sentir que volia fer el següent pas. És un gran club, amb milions d’aficionats i grans ambicions. Era impossible negar-se”, va confessar.
A més, l’exdirector esportiu blanc-i-negre va reconéixer, tal com va informar este diari, que feia un temps que treballava ja per al seu nou club. Setmanes abans de l’anunci de la seua marxa, Corona ja havia arribat a un acord verbal amb els grecs a l’espera de resoldre contractualment la seua eixida del València. “Abans de la meua arribada ací ja estàvem treballant. Per a mi, va ser fàcil connectar i trobar bona química. El meu objectiu és fer una bona faena, prioritzant el Panathinaikos”.
