Subestació elèctrica de Quart de Poblet
Iberdrola instal·la a València una infraestructura “antidana” i pionera en tot el món
Els equipaments nous pesen més 31 tones cada un i fan 40 metres quadrats de superfície
Iberdrola està executant una transformació de la subestació de Llanos de Quart, situada en el polígon industrial de Quart de Poblet al costat de l’A-3 i que es va veure greument danyada per la dana, en la qual està incorporant equipament pioner en l’àmbit mundial.
La intervenció consistix a elevar més d’1,5 metres tota la plataforma a on s’està instal·lant la infraestructura nova. Esta adoptarà un disseny compacte, una millora tant tècnica com estructural que convertix una subestació elèctrica tradicional a l’aire lliure en una versió més reduïda, eficient i moderna, part de la qual se situarà dins de mòduls prefabricats, segons avança la companyia.
Es tracta dels nous conjunts integrats d’alta tensió (CIAT), de 66 quilovolts i de més de 30 tones de pes cada un i aproximadament 40 m² de superfície cada unitat, que són “els primers que la companyia ha instal·lat en tot el món, formada amb tecnologia pionera que passa a incorporar l’equip de maniobra en l’interior de la infraestructura, amb la qual cosa permetrà disposar d’un entorn més ordenat i amb menys impacte visual”, avança l’elèctrica.
Ayesa Martínez, responsable d’Enginyeria en Projectes d’Iberdrola, ha destacat que la compactació de la subestació a través dels nous centres integrats d’alta tensió “ens permetrà tindre una infraestructura molt més compacta, amb més capacitat per a futures ampliacions, ja que allibera espai en la parcel·la gràcies a l’ús d’esta tecnologia pionera”.
Per a Ignacio García Bosch, responsable del Pla Il·lumina, “el projecte que s’està duent a terme en la subestació Llanos de Quart implica una inversió que supera els 7 milions d’euros i incorpora els estàndards més avançats de digitalització, la qual cosa suposarà beneficis per als usuaris del polígon industrial i de les poblacions pròximes”.
García Bosch també subratlla que els nous CIAT s’assenten sobre fonamentacions elevades, “la qual cosa incrementa la resiliència enfront dels efectes de possibles danes, ja que els elements més sensibles queden situats a uns dos metres per damunt de la cota original i protegits dins de l’edifici”.
Així mateix, l’empresa ha instal·lat dos transformadors nous i està duent a terme una reconfiguració del sistema de 66 kV, “la qual cosa contribuirà a millorar la fiabilitat del subministrament elèctric”.
Pla Il·lumina
El projecte de transformació de la subestació Llanos de Quart s’integra dins del Pla Il·lumina, mitjançant el qual Iberdrola està destinant una inversió de 100 milions d’euros a redissenyar la xarxa elèctrica afectada per la dana i crear la xarxa del futur incorporant mesures noves de resiliència i digitalització, diu la companyia.
“Per a dur-ho a terme, Iberdrola ha conformat un equip de 35 professionals dedicats exclusivament a este projecte, que també requerix la col·laboració d’uns 1.000 operaris d’empreses contractistes, principalment de la zona. En conjunt, estes actuacions beneficiaran més de 650.000 usuaris de l’àrea”, assenyala la companyia.
“A més, Iberdrola està executant la major part dels treballs sense interrompre el subministrament elèctric als clients, aplicant solucions especials com la instal·lació de grups electrògens per a reduir al mínim les molèsties. Així mateix, està millorant els seus sistemes de notificació per a informar amb més eficàcia sobre els talls programats”, afigen.
