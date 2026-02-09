Investigadors de la UPV desenrotllen una plataforma que millora el diagnòstic i la investigació de l’epilèpsia
El sistema volBrain proporciona informació sobre estructures cerebrals relacionades amb un trastorn neurològic que afecta 50 milions de persones en tot el món
La plataforma volBrain (volbrain.net), desenrotllada per investigadors de l’Institut Ítaca de la Universitat Politècnica de València (UPV), ajuda a millorar el diagnòstic i la investigació sobre epilèpsia. El sistema volBrain incorpora un conjunt de ferramentes d’anàlisi cerebral a partir d’imatges de ressonància magnètica basades en intel·ligència artificial. Ha sigut desenrotllada pel grup d’investigació MIA-LAB, liderat pel professor José Vicente Manjón.
L’epilèpsia és un trastorn neurològic que afecta més de 50 milions de persones en tot el món i, en molts casos, està associada a alteracions estructurals en regions específiques del cervell. Per això, la correcta identificació i quantificació d’estos canvis resulten clau per a millorar el diagnòstic, la planificació terapèutica i el seguiment clínic dels pacients. En este context, volBrain proporciona informació quantitativa, objectiva i reproduïble sobre múltiples estructures cerebrals directament relacionades amb diferents tipus d’epilèpsia, la qual cosa facilita una anàlisi detallada de les regions que solen veure’s afectades en esta patologia.
Nivell de detall sense precedents
“L’epilèpsia afecta xarxes cerebrals complexes en les quals intervenen estructures clau com l’hipocamp, el tàlem, l’amígdala, l’escorça entorrinal o els ganglis basals. Les ferramentes desenrotllades en volBrain ens permeten analitzar estes regions amb un nivell de detall i objectivitat sense precedents, i identificar alteracions estructurals subtils que són especialment rellevants en epilèpsies focals i del lòbul temporal”, assenyala José Vicente Manjón, responsable del grup MIA-LAB.
En este sentit, l’investigador d’Ítaca indica que esta informació pot ajudar a “millorar el diagnòstic i el seguiment dels pacients, així com a avançar en la comprensió dels mecanismes cerebrals implicats en la malaltia”.
Processament de 750.000 cervells
Una de les principals fortaleses de volBrain és que democratitza l’accés a tècniques avançades d’anàlisi cerebral, ja que oferix una plataforma en línia gratuïta per a ús en investigació i validada científicament mitjançant nombroses publicacions internacionals. En els últims anys, volBrain s’ha convertit en una ferramenta de referència per al desenrotllament de múltiples estudis clínics i d’investigació en neuroimatgeria després de processar en línia més de 750.000 cervells en tot el món. “Gràcies a estes ferramentes, clínics i investigadors poden detectar alteracions estructurals subtils difícils d’identificar visualment, comparar cada pacient amb bases de dades normatives, millorar l’estratificació de pacients i donar suport a la presa de decisions clíniques, així com avançar en el coneixement dels mecanismes cerebrals implicats en l’epilèpsia”, destaca Sergio Morell, investigador del grup Mialab d’Ítaca.
