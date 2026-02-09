Les víctimes de la dana compareixeran en les Corts quasi 500 dies després del 29-O
La mesa de la comissió cita, per als dies 23 i 24 de febrer, nou associacions i un particular per a intervindre en el parlament
Les associacions de víctimes, així com altres entitats de damnificats per la dana del 29 d’octubre, compareixeran els pròxims 23 i 24 de febrer en les Corts. PP i Vox han desbloquejat este dilluns una de les fites de la comissió d’investigació del parlament valencià sobre la catàstrofe del 29 d’octubre: fixar una data perquè acudisquen les organitzacions de víctimes a oferir el seu testimoniatge igual que van fer en el Congrés fa tres mesos.
La mesa de la comissió, en la qual populars i Vox tenen majoria, han convocat la pròxima sessió per al 23 i 24 de febrer, una jornada doble de treball que servirà perquè les associacions de víctimes intervinguen en la cambra autonòmica. Serà quasi 500 dies després de la tragèdia, més d’un any després de la constitució de la comissió (el 27 de gener de 2025) i quasi tres mesos després de fer-ho en el Congrés, a on van inaugurar les compareixences.
El temps no és l’única diferència respecte al que es va viure en la cambra baixa. En el Congrés es van citar les tres principals associacions de víctimes, les que van anar al Parlament Europeu, les que va rebre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i les que es van reunir amb Pedro Sánchez en la Delegació del Govern a València. Estes tres (Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O, l’Associació de Damnificats de l’Horta Sud i l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024) hi estaran, però no seran les úniques.
Segons han acordat este dilluns en la mesa, seran nou les organitzacions que hi participen, algunes no de víctimes, sinó també de damnificats materials, a les quals se sumarà un particular. En concret, a més de les tres citades, acudiran al parlament aquelles que han manifestat la seua intenció de participar: Unió del Poble 29-O, SOS Desapareguts, Només el Poble Salva el Poble, Veïns Ecos del Agua Benetússer, Tots a una veu i Liberum. Esta última participa en la causa com a acusació particular i és una organització que està vinculada a teories conspiracionistes antivacunes.
Dubte en l’orde
A falta de saber l’orde, que es decidirà segons quan van registrar la seua petició de participar, seran cinc intervencions al dia amb sessions de matí i de vesprada. El que sí que se sap és que les associacions tindran 22 minuts d’intervenció inicial (els 15 habituals més set de cortesia que es concediran directament) i tres minuts de rèplica, mentres que el particular en tindrà 18 (15 més tres). Entremig hi haurà la intervenció dels grups. Es desconeix si podran participar més d’un membre per associació com demanaven algunes entitats.
La fixació d’una data perquè compareguen les víctimes ha sigut celebrada per l’esquerra, que, no obstant això, ha criticat la demora. “Lamentem que haja passat tant de temps”, ha expressat el síndic del PSPV, José Muñoz. “Per fi, les víctimes podran comparéixer 500 dies després; s’ha tardat molt a cridar-les a declarar en la seua casa”, ha afegit el portaveu de Compromís, Joan Baldoví. Eixes crítiques les ha rebutjades el vicepresident de la comissió, el diputat del PP Vicente Betoret, que ha recordat que, abans que comparegueren, era necessari “contextualitzar” l’emergència amb la intervenció dels tècnics.
