Resignació en l’estació de Gandia en els primers compassos de la vaga en Renfe
La parada ha agafat alguns viatgers per sorpresa este matí, però de moment no hi ha aglomeracions en la terminal gandienca
Josep Camacho
La vaga en Renfe, convocada per a este dilluns, dimarts i dimecres pels sindicats majoritaris del sector, ha agafat per sorpresa alguns viatgers que es disposaven a agafar un tren este dilluns al matí en l’estació de Rodalies de Gandia, però en general l’ambient que regnava a primera hora, en la qual encara no havien arrancat molts combois, era de normalitat, resignació i sense aglomeracions.
Els servicis mínims es complixen i en Rodalies són del 75 % en hora punta i del 50 % la resta del dia. Els trens circulen cada hora, com si fora un diumenge. Alguns trens han eixit amb retard, com el de les 7:05 h, amb 16 minuts de demora, però és una cosa a la qual, al marge de la vaga, Renfe ja té acostumats, per desgràcia, els seus patits viatgers. L’estació de Gandia forma part de la línia C1 de Rodalies i és final de trajecte des de València.
La parada està convocada per a demanar millores en les infraestructures ferroviàries, especialment després dels últims accidents d’Adamuz (Còrdova) i Gelida, a Barcelona.
