Trens massificats i angoixa dels usuaris de la Ribera pels retards
“Tinc un examen i he vingut amb temps a agafar el tren de les 6:20 h, però no ha passat; són les 6:40 h i ací continue, no crec que arribe”
“És inhumà, si aplicaren la llei de benestar animal no podrien pujar tantes persones”
L’estació de ferrocarril d’Alzira ha començat el dia més plena que de costum. Alguns usuaris de la línia C1 diuen que el doble del normal. El tren de les 6:20 hores que esperaven estudiants i usuaris que es desplacen a València per a treballar no ha passat i en l’andana s’han anat acumulant viatgers que ja amb prou faenes han pogut accedir al comboi de les 6:50 hores. Alguns usuaris habituals, com Paco Gil, s’han quedat en terra.
“Habitualment, a estes hores venien dos unitats, però, des de la setmana passada, només en ve una, la qual cosa suposa que, quan el tren arriba a Alzira, ja no hi ha seients per a ningú. Quan arriba a Algemesí és pitjor, molt pitjor a Benifaió, i a Silla resulta ja insuportable. No és que el tren funcione bé o malament, és que és inhumà. Si s’aplicara la llei de benestar animal no podrien pujar al tren tantes persones”, comenta Gil, que denuncia que la vaga és un afegit a una situació de deterioració progressiva del servici. “Soc usuari del ferrocarril des de fa més de 40 anys i va pitjor que mai, es tarda més a arribar a València que mai i els horaris s’incomplixen sistemàticament”, afirma.
Sara Hadid havia arribat a les 6:15 h a l’estació d’Alzira. Estudia Magisteri i es desplaçava per a fer un examen a les 8. Als nervis propis de la prova s’afigen els de la incertesa. Assegura que s’havia alçat més prompte que habitualment per a arribar amb temps i fer un últim repàs als apunts. “He vingut per a agafar el de les 6:20 h, al meu cap tenia que venia el tren a les 6:20 h, però no ha passat; són les 6:40 h i ací continue, crec que no arribe. Això afig més pressió, jo vull arribar amb temps i tindre la confiança que no vaig amb presses i no arribe tard”, lamentava.
Al costat de Sara, Claudia també havia arribat a l’estació amb la perspectiva d’agafar el tren de les 6:20 h. “M’he alçat més prompte que habitualment, no havia mirat horaris, he vingut i el primer que passe l’agafaré, però arribaré tard a classe”, augurava.
Claudia havia arribat a agafar el tren de les 6:50 hores i, al veure la gent que espera en l’andana, augura que tornarà a viatjar dempeus. “Si ve la gent acumulada des de les 6:20 h, serà horrible”. Té classe a les 8 i preveu que, si no hi ha cap retard inesperat, arribarà “corrent i acalorada”. “Comprenem la vaga, però és complicat per a tots”, comenta, mentres deixa entreveure l’impacte en els usuaris.
Olga, per la seua banda, es desplaça tots els dies amb tren a treballar en el centre de València. “No sabem en quin punt ens afectarà esta vaga, suposem que bastant, però tots els dies ens trobem amb avaries, retards i poca informació per part de Renfe, tots els dies hi ha problemes”, comenta. Tenia previst agafar el tren de les 6:50 h i, davant de la gent que espera en l’andana, augura un viatge massificat. “Un viatge de 35 minuts dempeus, com en un borreguer. Això et genera un estrés per a anar a treballar perquè arribes a l’estació i no saps si tindràs tren, si arribaràs; encreues els dits perquè no és un problema puntual de hui perquè hi ha una vaga”, insistix, mentres comenta que no hi ha més gent en l’estació perquè altres usuaris, davant de la vaga, han buscat un desplaçament alternatiu.
Paco Gil assenyala que si bé pot entendre la majoria de les vagues, “esta no l’entenc. Entenc que és un tema de seguretat, però la seguretat és compartida pels treballadors i els usuaris; però la resta de dies de l’any, estos patixen la inseguretat per la qual no es preocupa ningú”. “Tots els dies hi ha una bona part dels viatgers que arribem tard a treballar i et toca allargar després la jornada per a completar l’horari”, comenta.
