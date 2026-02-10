Els embassaments creixen 78,52 hectòmetres després de les borrasques Leonardo i Marta
Els pantans de la demarcació emmagatzemen el segon volum més alt de l’última dècada en este punt de l’any
Eva Tortajada
Els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) han guanyat 78,52 hectòmetres cúbics amb el pas per la Península de les borrasques Leonardo i Marta, que continua assotant gran part del territori. Amb este augment, els pantans de la demarcació es troben a quasi el 58 % de la seua capacitat, amb un total de 1.634,36 hm³ emmagatzemats. Esta quantitat suposa el segon volum més alt de l’última dècada durant la segona setmana de febrer, darrere dels 1.732 hm³ de 2023.
Entre 2016 i 2025, la mitjana d’aigua embassada en este punt de l’any és de 1.362,62 hectòmetres cúbics, per la qual cosa la quantitat actual se situa 271,72 hectòmetres per damunt de la mitjana. El volum ha augmentat en 165 hm³ respecte a l’any passat i 242,46 en relació amb 2024, abans de la dana del 29 d’octubre.
L’any amb més borrasques
Este 2026 es posiciona com l’any més borrascós des de 2018, quan el grup sud-oest europeu de servicis meteorològics nacionals, en el qual es troba l’Aemet, va començar a designar borrasques d’alt impacte.
S’assigna un nom a les borrasques quan es preveuen condicions que obliguen a llançar avisos per forts vents en algun dels països del grup sud-oest, i, des de 2018, mai s’havia posat nom a tantes borrasques. A hores d’ara en 2025, tan sols s’havia posat nom a quatre borrasques (Floriane, Garoe, Herminia i Ivo), mentres que en 2026 ja en són set (Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin i les dos que van arribar la setmana passada, Leonardo i Marta).
Continua l’escassetat en algunes zones
Tal com assenyala l’Informe de seguiment de la sequera i l’escassetat de la CHX i malgrat el significatiu augment del volum d’aigua embassada, els escenaris d’escassetat no canvien. El Serpis seguix en prealerta i Marina Baixa i Vinalopó-Alacantí continuen en situació d’alerta. La resta de sistemes es troben en situació de normalitat, però el nivell global és també de prealerta.
