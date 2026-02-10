Gandia: una dècada de fidelitat absoluta amb el ciclisme internacional femení
La ciutat ha sigut sempre seu de la Volta Comunitat Valenciana i enguany acull l’eixida i l’arribada de la primera etapa
Una dècada complix enguany la Setmana Ciclista Internacional-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana i 10 anys ha sigut Gandia seu d’esta competició. El vincle amb el club organitzador, el Club Ciclista Escapada, i el compromís de la capital de la Safor amb l’esport així ho han propiciat.
Doncs bé, enguany ocorre si fa no fa el mateix. Gandia torna a ser epicentre del ciclisme femení internacional, ja que acull l’inici i el final de la primera etapa de l’edició de 2026. L’esdeveniment, este dijous 12 de febrer.
En roda de premsa, el regidor d’Esports, Jesús Naveiro, i el president del Club Ciclista Escapada, Rubén Donet, han presentat els detalls d’esta important cita esportiva, que aposta decididament per l’esport femení i d’elit.
L’eixida neutralitzada tindrà lloc a les 14:00 hores des de l’avinguda de la República Argentina, mentres que la meta està prevista entre les 17:15 i les 17:30 hores, en funció del ritme de la prova, en el mateix lloc, concretament en el tram entre l’entrada a Gandia per l’N-332 i la plaça El·líptica. El recorregut constarà de 121 quilòmetres i travessarà municipis com Xeraco, Tavernes, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga, Bellús, Quatretonda, Barxeta, Simat i Barx, abans de tornar a Gandia per la CV-675.
El traçat inclou tres ports destacats: serra Grossa (8 km), Barxeta (2 km) i Barx (6 km), este últim de segona categoria i clau per a marcar diferències en la classificació general.
En esta edició participaran 20 equips, 13 de la màxima categoria World Tour, entre els quals es troben alguns dels millors conjunts i corredores del món, ha explicat Donet. Destaquen noms com Demi Vollering, actual subcampiona del Tour 2025, així com la campiona d’Europa de ruta i la campiona d’Espanya, Paula Blasi, entre altres grans figures del ciclisme femení internacional.
“La gran majoria dels equips estaran allotjats en la platja de Gandia durant tota la competició, la qual cosa reforça l’impacte econòmic i turístic de l’esdeveniment per a la ciutat”, ha assenyalat Naveiro.
Des de l’organització s’ha informat també de possibles afectacions al trànsit, especialment en el polígon d’Alcodar, tant en l’eixida com en l’arribada, amb una afectació aproximada d’entre 20 i 30 minuts.
Tant l’Ajuntament de Gandia com el Club Ciclista Escapada han volgut agrair la col·laboració de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, la Policia Local, Protecció Civil, voluntariat i totes les persones implicades en la seguretat i l’organització de la prova.
Suscríbete para seguir leyendo
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- Mestalla vol la Copa