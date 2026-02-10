Les cicatrius del vent a Xàtiva: requerixen la reparació del mur en un hotel en desús
En la zona de Bixquert i en els voltants del castell queden molts arbres per retirar dos setmanes després del gran vendaval
L’Ajuntament anuncia de nou el tancament de zones públiques per a hui i demà per l’alerta taronja
El vent no dona treva a les comarques centrals. El temporal que assota gran part de la geografia valenciana des de fa setmanes ha tornat a obligar l’Ajuntament de Xàtiva a decretar el tancament dels espais públics —parcs i jardins— per a les jornades de hui i demà.
La situació persistix des de fa setmanes i les fortes ratxes estan deixant “cicatrius” en el teixit urbà. Així, el consistori de la capital de la Costera s’ha vist obligat a requerir als titulars d’un complex hoteler en desús des de fa anys la reparació d’un mur exterior.
Les fortes ratxes de vent van afectar els arbres de grans dimensions del jardí i van causar la solsida d’una paret exterior del complex hoteler Huerto Virgen de las Nieves, que durant anys va estar obert a Xàtiva i actualment es troba en venda per 700.000 euros en algunes pàgines especialitzades de compravenda d’immobles. Tal com va publicar Levante-EMV el mes de juliol de l’any passat, veïns de la zona de la Murta van denunciar la presumpta ocupació il·legal de l’immoble. De fet, l’espai detectat per a l’entrada i eixida de persones ha registrat danys. De moment, s’ha instal·lat una espècie de tanca de canyís com a únic reforç de protecció. El fort vent ha afectat alguns dels grans arbres que hi havia al jardí, la qual cosa ha causat la solsida d’un mur exterior de notables dimensions. Esta situació fa impracticable el pas per la zona, per la qual cosa els amos de l’immoble han d’arreplegar tots els elements i restituir la zona per a garantir la seguretat dels transeünts que recórreguen esta part de la ciutat.
Actualment, els rebles continuen ací. Des de fa setmanes. No es pot recórrer la vorera d’eixa part del barri de la Murta.
Camí de la Cova Negra
Però els danys generats pel vent no se circumscriuen a la ciutat de Xàtiva. Les fortes ratxes de vent també s’han deixat sentir en el disseminat de Bixquert. Per exemple, en el camí de la Cova Negra s’ha registrat la caiguda de diversos pins de grans dimensions que fan impracticable el pas. Tot aquell veí o visitant que s’acoste a la zona de les Arcaetes pot notar el pas del vendaval. La situació ha afectat també la instal·lació elèctrica, amb cables despenjats i en terra, juntament amb altres dispositius. Ahir, un grup d’operaris estava treballant en altres parts de la urbanització. Els danys són considerables i segurament faran falta diverses jornades per a restituir tota la zona afectada pels forts corrents de vent.
Volta perimetral
I els danys encara són més nombrosos en els espais naturals. Xàtiva té previst acollir el pròxim 19 d’abril una nova edició de la seua Volta perimetral, una cita esportiva que es desenrotlla en els voltants de la zona del castell. Solament fa falta completar el recorregut dels últims anys per a comprovar que hi ha una gran quantitat de pins que han caigut sobre el terreny. Queden poc més de dos mesos perquè arribe la cita i, si les intencions dels organitzadors passen per repetir itinerari, la veritat és que tenen treball pendent amb la retirada dels exemplars abatuts per les ratxes de vent. Actualment, el recorregut està plagat de nous obstacles naturals difícils d’esquivar.
