Pamesa entra en el capital de l’empresa valenciana de renovables Umbrella
La companyia d’energia verda impulsa les instal·lacions d’autoconsum de l’empresa taulellera, que serà accionista de referència
El grup Pamesa entrarà en l’accionariat d’Umbrella Global Energy, companyia energètica, cotitzada en el mercat borsari BME Growth, amb més de 20 anys de trajectòria i activitat internacional en generació solar, emmagatzematge energètic, mobilitat elèctrica i solucions per a la descarbonització de la indústria, com a soci de referència.
Pamesa desenrotlla actualment, al costat d’Umbrella Global Energy, una plataforma energètica amb una inversió de 74 milions d’euros per a proveir de manera directa i exclusiva les necessitats energètiques de l’activitat industrial del grup ceràmic.
L’entrada de Pamesa en l’accionariat d’Umbrella servirà per a impulsar l’avanç del seu model de negoci integrat, que combina desenrotllament, inversió i operació d’actius energètics renovables, amb una àmplia activitat com a productor d’electricitat solar en diferents geografies i una orientació a projectes industrials de llarg termini. La seua plataforma energètica integrada, basada en l’ús de l’energia solar i bateries, permet acompanyar clients industrials en processos complexos d’electrificació, eficiència operativa i transició energètica, aportant estabilitat i visió tecnològica.
Esta inversió enfortix la relació entre les dos companyies, que es va iniciar a través del desenrotllament conjunt de successius projectes d’energia fotovoltaica i que culmina amb el llançament d’un projecte energètic innovador, concebut per a transformar el model energètic del grup ceràmic i acompanyar la seua estratègia de descarbonització i que es basa en la integració d’energia solar, bateries i un sistema de gestió de l’energia basat en intel·ligència artificial.
Com a resultat d’esta experiència, Pamesa entra en el seu capital com a inversor de referència, fet que aporta estabilitat accionarial i visibilitat al creixement futur del grup energètic.
Enrique Selva
En paraules d’Enrique Selva, CEO d’Umbrella Global Energy, “la nostra relació amb Pamesa Grupo Empresarial s’ha construït amb el temps, projecte a projecte, i sobre una base de confiança que s’ha anat consolidant amb els resultats. Després d’acordar l’execució d’un projecte industrial especialment rellevant, les dos parts vam decidir fer un pas més i alinear també els nostres interessos en l’àmbit accionarial. Per a Umbrella, esta decisió consolida una relació pensada per a créixer a llarg termini i és una enorme satisfacció sumar a la nostra base accionarial un inversor de reconegut prestigi”.
La participació de Pamesa en el capital d’Umbrella Global Energy s’articularà mitjançant l’ampliació de capital social, que es formalitzarà en la pròxima junta general d’accionistes convocada per la companyia, segons la normativa aplicable del segment BME Growth.
Suscríbete para seguir leyendo
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- Mestalla vol la Copa