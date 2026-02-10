La RACV liquida exponents de l’oberturisme i l’acostament a l’AVL i la universitat
L’entitat partidària de les Normes del Puig expedienta l’exdegà Martínez Roda i dos acadèmics més i els dona per dimitits després de 8 anys sense anar a les reunions
Francesc Arabí
Amb el canvi del context polític institucional i l’arribada de la dreta al poder el maig de 2023, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) torna a ser una entitat sostinguda pel pressupost públic, especialment per la Generalitat i l’Ajuntament de València. Però les dissensions internes romanien invariables, encara que soterrades, en els últims temps. Fins ara. La junta de govern celebrada el passat 29 de gener va acordar expedientar (“obertura d’instrucció reservada”, diu l’entitat) tres acadèmics de número per contravindre el reglament de l’entitat al no acudir, en els últims huit anys, a les sessions de la junta general de l’Acadèmia. Es tracta de l’exdegà Federico Martínez Roda i els també membres de la centenària entitat Francisco García García i José Luis Medina García.
El degà de la RACV, Luis Miguel Romero Villafranca, va remetre als afectats una carta el 13 de febrer de 2025 en la qual els va comunicar que estaven contravenint les normes de l’entitat i que el seu comportament casava amb l’article 16.1 dels estatuts de l’Acadèmia de Cultura. En concret, el que establix que s’entendrà que renuncien al lloc aquells acadèmics de número que durant un any no acudisquen a les juntes sense causa justificada i que, “avisats pel degà, no complisquen amb les seues obligacions en un altre període igual”. Llavors eren set els anys en què els afectats havien practicat l’absentisme. Ara en són ja huit. Perquè des del preceptiu avís de Romero Villafranca tampoc hi han acudit.
Deu dies per a al·legacions
El reglament de l’entitat dona per dimitits als qui continuen faltant a les seues “obligacions”, encara que no es pot procedir a l’expulsió, decisió que ha de ser adoptada per la Junta General, perquè no hi ha hagut “conductes actives i públiques contra l’Acadèmia”. Esta seria, en canvi, una “conducta passiva”, segons ha resolt la Junta de Govern. La RACV atorga ara 10 dies naturals perquè els afectats puguen presentar al·legacions contra esta “presumpció estatutària de renúncia”. El termini comença este dilluns 9 de febrer, per ser la data en la qual s’ha notificat la resolució als afectats.
Fins ací, la literatura del conflicte. L’argument. El tema té bastant més calat. Fonts de la institució indiquen a Levante-EMV que l’eixida forçada de Martínez Roda i els seus dos companys té una profunda lectura política. I ha de veure amb el paper que ha d’exercir l’entitat tant des del punt de vista acadèmic i de l’activitat investigadora com en les seues relacions amb l’AVL i el món universitari.
Va assumir el Diccionari de l’AVL
Martínez Roda, catedràtic d’Història Contemporània en la Universitat Catòlica de València, va ser degà de la RACV entre 2015 i 2019. En eixe període va apostar per l’acostament a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que és la institució oficial encarregada de fixar la normativa lingüística del valencià. L’entitat estatutària va subsumir el diccionari de la RACV dins del Diccionari de l’AVL. Fet que va portar Martínez Roda a proclamar que eixe diccionari “és el de tots els valencians”.
Però eixa temptativa d’acostament es va esfumar i, després de la primavera i l’estiu, va arribar de nou l’hivern en les relacions entre l’autoritat oficial i l’entitat partidària de les secessionistes Normes del Puig. Així, el gener de 2019 va accedir al càrrec de degà l’enginyer i exrector del CEU San Pablo José Luis Manglano, que va guanyar les eleccions per tot just dos vots. Liderava una candidatura impulsada per Lo Rat Penat i contrària a les tesis aperturistes.
“Una expulsió en tota regla”
En les eleccions de gener de 2025 va accedir al deganat el citat Luis Miguel Romero Villafranca, que va ser en el seu moment degà del Col·legi d’Advocats de València. La Junta de Govern que actualment porta les regnes de la RACV ha practicat el seguidisme de l’anterior i va arxivar qualsevol aproximació a l’AVL.
Fonts de l’entorn dels expedientats expliquen que per damunt de l’“ús del llenguatge” que vulga fer la directiva actual, la decisió que han adoptat pot entendre’s com “una expulsió en tota regla”. Per part d’una entitat que ha sigut, asseguren, “buidada de contingut”, en la qual hi ha ajudes oficials, però també una absoluta carència d’“investigació seriosa” i en la qual la dissidència ha sigut laminada.
