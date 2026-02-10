El sector de la dansa valenciana també es revolta: només protagonitza cinc de les 39 obres de l’IVC
L’Associació Valenciana d’Empreses de Dansa i l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana denuncien l’“infrafinançament estructural” del sector, amb menys del 10 % de les ajudes públiques de la Generalitat destinades a esta disciplina
Les dos associacions més representatives de la dansa a la Comunitat Valenciana també han dit prou. A través d’un comunicat, tant l’Associació Valenciana d’Empreses de Dansa (AVED) com l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) han llançat dades sobre el que qualifiquen de situació “insostenible” per la falta d’aposta de les institucions sobre esta disciplina artística i el greuge comparatiu amb la resta d’arts. Com a exemple, la programació de l’Institut Valencià de Cultura: dels 39 espectacles programats, només cinc són de dansa, i d’eixos cinc, només un és valencià.
Tot comptat i debatut, les dos associacions alerten de la situació crítica que travessa el sector a causa d’un “infrafinançament estructural”, eixa absència en els cartells de programació i l’escassa producció pública dels últims tres anys. De fet, eixes cinc funcions de dansa previstes fan referència a la temporada de gener a març en els espais gestionats per l’IVC. “Esta desproporció posa de manifest la fragilitat de l’ecosistema de la dansa dins de les polítiques culturals públiques actuals, especialment en la creació valenciana”, assenyalen en el comunicat.
Per tot això exigixen que es reconega l’especificitat de la dansa com a disciplina artística, així com el seu impacte educatiu i la seua aportació a la diversitat cultural. Així mateix, demanen “equitat, respecte i unes polítiques culturals responsables”.
L’enuig se suma al que ja han mostrat abans les associacions d’actors i actrius valencianes, dirigit principalment a la Generalitat i el gestor públic de les arts, l’IVC. Afigen, precisament, que menys del 10 % de les ajudes públiques en matèria de cultura de la Generalitat es destinen a dansa, la qual cosa evidencia “una desproporció difícilment justificable en comparació amb altres disciplines artístiques”.
A més, assenyalen que l’eliminació de l’orde específica de dansa ha provocat que el percentatge de pressupost adjudicat en les ajudes de foment a les arts escèniques baixe del 21 % del total en 2019 al 10 % del total en 2025. Dins de les ajudes al foment de les arts escèniques “no hi ha una partida específica per a la dansa, la qual cosa situa el sector en una posició estructural de desavantatge”, arrepleguen en el comunicat.
A esta situació se suma un nou element de preocupació: en 2025 no s’han celebrat els Premis de l’Institut Valencià de Cultura, un instrument clau per a la visibilització, el reconeixement i la projecció del treball de les companyies i professionals de la dansa valenciana.
Resolució d’ajudes tardana
Tampoc ajuda el retard reiterat en la resolució de les ajudes en els últims exercicis, així com l’absència total de mesures extraordinàries de suport per a les companyies i professionals afectats per la dana, malgrat l’impacte directe que ha tingut en l’activitat del sector.
A tot això també se suma una “gestió deficient i opaca del nou Circuit Cultural Valencià”, la mateixa crítica que emet la resta de sectors artístics implicats. Expliquen que els nous temps, procediments administratius i convocatòries “estan dificultant greument la programació regular i estable per part dels municipis, fet que genera incertesa i desincentiva la planificació cultural a mitjà i llarg termini”.
Les dos associacions expliquen en el comunicat que han vist com la dansa contemporània desapareix per complet de la programació durant temporades senceres. “Molts municipis passen anys sense acollir un sol espectacle de dansa professional, la qual cosa afecta greument el sector, empobrix l’oferta cultural i trenca el vincle entre la ciutadania i les arts del moviment”, lamenten.
El sector es lamenta que tampoc s’ha previst ni la creació ni el desenrotllament de cap pla autonòmic específic de recuperació del sector de les arts escèniques afectat per la dana. Malgrat l’impacte directe i sostingut que esta situació ha tingut sobre companyies, professionals i estructures culturals, no s’han activat mesures extraordinàries, coordinades ni amb dotació suficient des de l’Administració autonòmica.
“La realitat és que este cansament i acumulació estan propiciant progressivament el tancament de companyies, la fuga de talent i l’abandó professional. Esta situació es produïx no per falta de creativitat, sinó per la reiteració de decisions institucionals que debiliten el teixit cultural en lloc de sostindre’l”, conclou el comunicat.
