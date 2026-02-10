Transport públic
Un transport públic “degradat”: denuncien que l’EMT de València és cada vegada més lenta i que falta personal
Compromís i sindicats acusen el regidor de Mobilitat de “mentir” en les dades de la velocitat comercial dels busos municipals i clamen contra la falta de personal tant de conductors com de manteniment dels vehicles
Els veïns de València estan condemnats a usar l’EMT. Els viatgers dels autobusos municipals ho viuen diàriament en les seues carns, però no és només una qüestió de sensacions. Que en les hores punta és habitual que passe per davant d’u el bus que està esperant amb el cartell de “Complet”, o que la freqüència de pas siga superior als 10 minuts no és gens estrany. Podria ser una qüestió de mala sort. No obstant això, per als sindicats de l’empresa municipal i Compromís, les dades assenyalen que no és una anècdota, sinó una realitat.
Este dilluns, el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València, Jesús Carbonell, anunciava els últims treballs de senyalització de nous carrils exclusius EMT-taxi que permetran “millorar la velocitat comercial del transport públic en vies especialment congestionades”. Este pla de xoc per a alleugerir la velocitat dels busos suma ja prop de sis quilòmetres de carril exclusiu per al transport públic en la ciutat, explicava.
A més, i ací ve la dada que ha encés la polèmica, Carbonell assenyalava que “la velocitat comercial de la xarxa està en 14 quilòmetres/hora”. La velocitat comercial és un dels principals indicadors de com funciona una xarxa. Més velocitat és igual a més fluïdesa. No obstant això, des de Compromís han acusat el responsable de l’EMT de “mentir” i esgrimixen que, segons l’últim informe anual de la companyia, l’última velocitat comercial dels autobusos públics de València feta pública —la de novembre de 2025— va ser d’11,46 km/hora (l’acumulat de l’any passat marcava llavors 11,68).
Esta dada és el resultat d’un “transport públic cada vegada més degradat”, segons els sindicats. La tendència a la baixa en la velocitat comercial té el seu origen, tal com assenyalen des de Compromís, en “els canvis produïts a mitjan desembre de 2023 pel PP tant en el trànsit com en la xarxa d’EMT i en la circulació de diverses línies pel centre de la ciutat”; a partir de llavors, “la caiguda de velocitat va ser immediata, uniforme i constant”. En 2023 —tant durant els últims mesos de gestió del trànsit i de la xarxa d’EMT per part de Compromís, com en la segona part de l’any, en la qual el nou govern encara no va introduir canvis— la velocitat comercial va augmentar lleugerament (superava els 12 km/hora). No obstant això, des de gener de 2024, després dels canvis produïts a mitjan desembre de 2023 pel PP tant en el trànsit com en la xarxa d’EMT i la circulació de diverses línies pel centre de la ciutat, la caiguda de velocitat va ser immediata, uniforme i constant.
Conductors contractats
Un altre dels punts que han provocat el pronunciament tant de Compromís com dels sindicats és la falta de personal. En este sentit, CCOO ha assenyalat, en un comunicat, que, “segons les dades oficials facilitades per l’empresa, en data 14 d’octubre de 2024, la plantilla comptava amb 1.363 conductors, i en data 3 de desembre de 2025, la xifra ascendia a 1.391 conductors”, la qual cosa “suposa un increment real de tan sols 28 conductors, molt lluny dels 100 anunciats que es pretén vendre a l’opinió pública”. A més, l’“augment produït en l’Àrea d’Infraestructures i Flota en tallers des de juny del 2024 ha sigut de 0 persones”.
