Universitats
La UPV licita un edifici nou de 30 milions d’euros en el campus de Vera
El nou edifici 8S, també conegut com a edifici TRL —Technology Readiness Levels o Nivells de Maduresa Tecnològica—, és “una infraestructura estratègica destinada a reforçar l’ecosistema d’innovació del campus” i està previst que estiga conclòs a finals de 2029
La Universitat Politècnica de València fa un pas més en la seua aposta per la innovació amb la publicació de la licitació per al disseny de l’edifici TRL —Technology Readiness Levels—, un espai concebut per a “facilitar la maduració tecnològica de projectes d’investigació i la seua connexió amb el teixit empresarial”, explica la Universitat en un comunicat.
El futur edifici se situarà en el campus de Vera, al costat de l’avinguda dels Tarongers, en una parcel·la actualment sense urbanitzar, i comptarà amb una estructura de soterrani, planta baixa i cinc altures addicionals. Els seus més de 3.300 metres quadrats per planta albergaran tallers de prototipatge, laboratoris flexibles, oficines, zones de cotreball, auditori i espais destinats a iniciatives empresarials innovadores.
El rector de la UPV ha destacat que esta infraestructura “suposa una aposta decidida per convertir el talent i la investigació de la nostra universitat en impacte real per a la societat”. En este sentit, ha subratllat que “l’edifici TRL serà un pont entre la ciència i l’empresa, un lloc a on les idees puguen evolucionar fins a convertir-se en solucions tecnològiques amb valor econòmic i social”.
Enfocament en la innovació
El projecte respon a la necessitat de dotar la comunitat universitària d’espais moderns i versàtils que permeten avançar en tota la cadena de valor de la innovació. “Volem oferir als nostres equips d’investigació les ferramentes i les instal·lacions necessàries per a portar els seus desenrotllaments des del laboratori fins a l’aplicació industrial. Este edifici està pensat precisament per a això: per a accelerar la transferència de coneixement i generar noves oportunitats”, ha assenyalat el rector.
Amb un pressupost estimat pròxim als 30 milions d’euros, el nou edifici integrarà servicis comuns de desenrotllament de producte, àrees de fabricació de prototips i plantes pilot, així com zones d’interacció empresarial. El seu disseny prioritzarà la modularitat i la flexibilitat d’ús, de manera que puga adaptar-se a diferents necessitats al llarg del temps.
El rector ha remarcat també el caràcter estratègic de l’actuació. “La UPV és un motor d’innovació per a la Comunitat Valenciana, i amb esta infraestructura reforcem el nostre compromís amb el desenrotllament econòmic i la creació de nou teixit empresarial. És una inversió en futur, en ocupació qualificada i en competitivitat”, ha ressaltat.
Planificat per a 2029
Segons la planificació prevista, després de la redacció del projecte i la posterior execució de les obres, s’espera que l’edifici estiga plenament operatiu a finals de 2029. “El nostre objectiu és que esta nova infraestructura es convertisca en un referent d’innovació oberta i col·laboració entre universitat, empreses i institucions”, ha conclòs el rector.
Amb esta iniciativa, la Universitat Politècnica de València “reforça la seua posició com a universitat líder en investigació aplicada i transferència tecnològica, consolidant un model de campus orientat a la generació d’impacte i al servici de la societat”, explica la Universitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Reubiquen en altres centres els xiquets de la guarderia d’Algemesí investigada per maltractament
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- La restauració del primer hotel ‘gay friendly’ de València destapa uns frescos del segle XV
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- Mestalla vol la Copa