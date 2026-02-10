L’oratge
València viu la nit de febrer més càlida de l’última dècada a causa del vent de ponent: quasi 18 °C en la capital
A Miramar s’han registrat quasi 19 graus, i a Carcaixent, 18,5 °C
M. V./E. P.
La província de València ha viscut la nit de febrer més càlida dels últims deu anys, des del 13 de febrer de 2016, quan a València la mínima va ser de 19,0 graus, en l’aeroport de 17,8, a Xàtiva de 18,6, i a Miramar de 19,8, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Esta matinada ha sigut molt càlida per a un dia de febrer en la província de València a causa del vent de ponent. Les mínimes de hui han sigut de 18,8 °C a Miramar; a Carcaixent, 18,5; a València, 17,9; a Llíria, 17,1; a Turís, 17,0; a Bicorp, 16,9; en l’aeroport de València, 16,7; a Xàtiva, 16,6, i a Barx, 16,5.
L’altre costat de l’oratge a València: les gelades negres
Des d’Aemet han puntualitzat que estes dades tan càlides de hui contrasten amb les fredes de l’11 de febrer de 1956, de les quals demà es compliran 70 anys.
L’11 de febrer de 1956 va ser el dia més fred dels últims 135 anys a la Comunitat Valenciana. A Alacant, el dia 11 de febrer de 1956 va haver-hi -4,6 °C en la capital, i a Villena, -15 °C. A València, la mínima va ser de -7,2 °C en la capital i -13 °C a Utiel; i a Castelló es va registrar una mínima de -7,3 °C en la capital i de -19 °C a Vistabella.
Estes temperatures van generar les denominades “gelades negres”, causades per masses d’aire tan seques que no produïxen rosada blanca. Però estes gelades negres van tindre efectes desastrosos sobre els arbres fruiters, especialment en els tarongers.
L’impacte econòmic directe de les gelades de 1956 va ser tremend. Amb renda actualitzada a l’IPC general equivaldria a uns 1.500 milions d’euros. Segons informes de l’època de l’Institut Valencià d’Economia, l’impacte total va poder ascendir a 6.000 milions d’euros.
El febrer de 1956 va haver-hi tres onades de fred siberià, la més intensa va ser la segona. Com l’aire fred progressava de nord a sud, en els observatoris del nord la matinada més freda va ser la del dia 11, en els del sud, la del 12.
Des del fred de febrer de 1956 no hi ha hagut un altre episodi que se li acoste en intensitat; menys de -7 °C a València o Castelló de la Plana semblen registres increïbles des de la perspectiva de 2026, sobretot hui, que hem tingut una nit molt càlida, han informat des d’Aemet.
