AGRICULTURA
El camp manté mobilitzacions contra Mercosur malgrat les clàusules de salvaguarda de la UE
En els productes sensibles de la llista figuren aliments com el pollastre, la vedella, els ous, els cítrics i el sucre
El camp espanyol manté les mobilitzacions contra l’acord UE-Mercosur a pesar que el Ple de l’Europarlament ha aprovat les mesures de salvaguarda per a evitar perjuí als agricultors europeus en l’aplicació d’este pacte. Segons el nou reglament, aprovat per 483 vots a favor, 102 en contra i 67 abstencions i acordat informalment amb el Consell, les preferències aranzelàries previstes en l’acord comercial UE-Mercosur per a les importacions de productes agrícoles des de l’Argentina, el Brasil, Paraguai i l’Uruguai podran suspendre’s temporalment si l’augment de les importacions causa un dany greu als productors europeus.
La nova normativa establix que la Comissió Europea haurà d’iniciar una investigació sobre la necessitat de mesures de protecció si les importacions de productes sensibles, com ara carn d’au, boví, ous, cítrics i sucre, augmenten un 5 % sobre la mitjana de tres anys (enfront del 10 % anual proposat inicialment per la Comissió) i, al mateix temps, els preus d’importació se situen un 5 % per davall del preu en la UE.
Els estats membres, les persones físiques o jurídiques que representen el sector o una associació que actue en nom de la indústria podran sol·licitar una investigació en cas d’amenaça de perjuí greu per al sector afectat. A més, la Comissió haurà de presentar un informe cada sis mesos com a mínim al Parlament amb l’avaluació de l’impacte de les importacions de productes sensibles. Després de l’aprovació formal del Consell, el reglament es publicarà en el Diari Oficial de la UE. Les salvaguardes seran aplicables una vegada que l’acord comercial interí amb Mercosur entre en vigor.
Antecedents
Les clàusules de salvaguarda bilateral s’incorporaran a l’acord d’associació UE-Mercosur i a l’acord comercial interí. El Parlament va sol·licitar l’opinió del Tribunal de Justícia de la UE sobre la compatibilitat dels dos acords amb els tractats de la UE, per la qual cosa encara no pot ratificar els acords. No obstant això, la Comissió Europea podria optar per aplicar-los de manera provisional quan almenys un dels països de Mercosur complete la seua ratificació.
També AVA-Asaja considera “clarament insuficients” les clàusules de salvaguarda aprovades hui pel Parlament Europeu dins del tractat UE-Mercosur. El president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, assegura que “la millor garantia per a protegir els agricultors i ramaders europeus és introduir mesures que establisquen la reciprocitat, és a dir, que les importacions de països tercers complisquen les mateixes exigències que els productes europeus, i la complementarietat amb la producció europea, de manera que només entren importacions per a complementar la demanda a Europa”. Així mateix, AVA-Asaja titla estes clàusules de “pegat justificatiu per a avançar la posada en marxa del tractat sense esperar el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que primer hauria d’avalar si complix o no amb els tractats comunitaris”.
Mobilitzacions
Més de 400 agricultors i ramaders de la Unió i 10 tractors participen demà en la gran protesta del camp que se celebra a Madrid. Expressaran el seu descontentament contra les polítiques agràries que retallen la PAC, permeten acords perjudicials com el de Mercosur o l’excessiva burocràcia, entre altres coses. El gros de la delegació de la Unió partirà demà de matinada amb autobús des de les tres províncies (220 persones de les comarques de València, 110 de les d’Alacant i 110 més de les de Castelló). Els tractors ixen hui en góndoles per a unir-se a la resta d’altres comunitats autònomes que partiran en cinc columnes fins a l’entrada a Madrid.
