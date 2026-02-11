Els veïns de Velluters: “Hi ha cues de puters a 150 metres de l’ajuntament de València”
Prostitució, baralles i degradació: els residents del centre denuncien el ressorgiment del barri xinés de València després d’estar pràcticament erradicat
L’associació veïnal del barri de Velluters ha denunciat un repunt de la prostitució en el conegut barri xinés de València, a on esta classe de pràctiques estaven a punt d’erradicar-se i, en els últims anys, asseguren, ha experimentat un repunt progressiu que ha retornat a la zona la prostitució, les baralles i la degradació, tot això a escassos metres del centre històric i turístic de la ciutat.
El carrer Viana, asseguren els veïns, s’ha convertit en l’epicentre del que queda de l’antic barri xinés, i, malgrat les reiterades reivindicacions veïnals i els avisos constants a l’Administració, “s’ha permés que esta realitat es perpetue com a símbol d’una batalla perduda o, pitjor encara, d’un clar desinterés per erradicar definitivament l’estigma que pesa sobre el barri de Velluters”.
La màxima responsabilitat de tot això la depositen en l’actual govern de PP i Vox, perquè, tres anys després del canvi de govern, “la situació no només no ha millorat, sinó que s’ha agreujat de manera alarmant”. “L’augment progressiu de la prostitució en la via pública ha vingut acompanyat de baralles, crits, altercats i comportaments incívics constants, com l’orina reiterada en portals de vivendes habitades”, expliquen. “La imatge de cues de puters en cada cantonada esperant a ser cridats per a pujar als pisos de ‘llits calents’ és profundament denigrant i no hauria de ser tolerada en cap barri, i menys encara en el cor històric de la ciutat”, lamenten.
L’associació recorda que, en un moment donat, es va estar prop de posar fi a esta situació. Es va aconseguir el tancament dels locals en funcionament i es va impulsar la caducitat de llicències d’aquells que ja havien cessat la seua activitat. No obstant això, “la falta de seguiment i de continuïtat en les actuacions va permetre que el problema ressorgira amb més força”. “Malgrat els advertiments constants del veïnat, que alertava d’un empitjorament progressiu, no es va actuar amb la diligència necessària i hui els residents de Velluters assistixen amb frustració a la falta de responsabilitat institucional per a frenar la degradació del barri”.
La teoria de les finestres trencades: la realitat de Velluters
Dit això, els veïns de Velluters consideren que el problema ha d’abordar-se de manera integral i des de diferents àmbits, ja que, en l’actualitat, el barri s’ha convertit en “una espècie de gueto a on qualsevol actuació aïllada resulta irrellevant”. L’acumulació d’actes incívics —diuen— genera una sensació d’abandó i impunitat que convida a reproduir i normalitzar esta classe de comportaments. “Velluters és hui un exemple clar d’esta dinàmica d’abandó progressiu”, diuen.
Al seu juí, resulta difícil de comprendre que un ajuntament amb els recursos i les competències del de València no siga capaç d’afrontar de manera efectiva un problema enquistat que creix dia rere dia. “Des d’Amics de Velluters s’ha treballat durant més de cinc anys amb diferents governs municipals a través d’una taula de diàleg que ha arribat a reunir totes les regidories implicades —mobilitat, seguretat ciutadana, benestar social, neteja, urbanisme i activitats— així com la Policia Local i Nacional, amb l’objectiu d’abordar el problema de manera integral. No obstant això, estes reunions s’han convertit en un exercici reiteratiu i ineficaç, en el qual una vegada i una altra s’exposen els mateixos problemes sense que s’adopten mesures concretes ni es materialitzen solucions reals. Esta falta de resultats evidencia un preocupant desinterés institucional, reflectit en l’absència de convocatòries regulars de la taula interregidories i en la inexistència d’un seguiment seriós i compromés de les actuacions acordades”.
Aclariment i enfocament d’Amics de Velluters
En qualsevol cas, des de l’associació han volgut deixar clar que “este toc d’atenció té com a objectiu qüestionar la demanda de prostitució i les dinàmiques de poder, desigualtat i violència que la sostenen. En cap cas pretén criminalitzar, estigmatitzar ni responsabilitzar les dones en situació de prostitució, que són, en la majoria dels casos, víctimes d’estes mateixes dinàmiques”.
Asseguren també que “els veïns i les veïnes del barri més pròxims a la zona no volen exposar-se en mitjans per les sabudes conseqüències que això implicaria en el seu dia a dia”.
