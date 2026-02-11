L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
Anna González, que ocupa l’escó vacant per la dimissió d’Ábalos, mantindrà les responsabilitats en l’Ajuntament
L’alcaldessa de Llaurí, Anna González, va formalitzar ahir la seua presa de possessió com a nova diputada en les Corts Generals, integrada en el Grup Socialista, un pas que suposa la seua incorporació a la política estatal i que permet a la Ribera sumar un segon diputat en el Congrés.
L’arribada de González es produïx després de la dimissió de José Luis Ábalos, la qual cosa ha permés l’entrada de la dirigent socialista en la cambra baixa.
Amb este nou nomenament, la Ribera suma una nova veu a Madrid, en un moment clau per a la defensa d’infraestructures, servicis públics i polítiques vinculades a l’àmbit agrícola i mediambiental, qüestions especialment sensibles per a la comarca.
Anna González amplia així una etapa marcada per una intensa labor al capdavant de l’alcaldia de Llaurí, a on ha sigut reconeguda per la seua proximitat amb la ciutadania i per una gestió centrada en la millora dels servicis municipals, l’atenció a les persones i la dinamització de la vida local. Actualment presidix el consistori per tercer mandat consecutiu, encara que amb anterioritat ja va ocupar el càrrec quatre anys en dos etapes diferents. Durant el seu mandat, el consistori ha impulsat actuacions en matèria de manteniment urbà, polítiques socials i suport al teixit associatiu, amb què ha reforçat el paper del municipi dins del conjunt de la Ribera Baixa.
El seu perfil municipalista i el seu coneixement directe de la realitat dels pobles valencians són, segons fonts de l’entorn socialista, alguns dels valors que ara traslladarà a l’àmbit estatal. González afronta esta nova responsabilitat amb el repte de defendre els interessos de la seua comarca i de la Comunitat Valenciana en el Congrés, sense perdre —segons ha reiterat en diferents ocasions— el vincle amb Llaurí i la seua ciutadania.
