La Maria transforma el Palau de les Arts amb un concert únic: ‘Robina’ s’estrena a València

L’actuació de l’artista d’Oliva està programada el divendres 27 de febrer

La Maria, en una imatge promocional

La Maria, en una imatge promocional / Lurdes Basoli

Salva Talens

Gandia

La cantant olivera la Maria estrenarà Robina el 27 de febrer de 2026 en el Palau de les Arts de València en un concert únic, especial i irrepetible. L’espectacle, estructurat per capítols, serà una càpsula única del disc i arriba després que l’artista olivera haja sigut guardonada amb el millor disc de folk i la millor producció i arranjaments dels Premis Ovidi.

La Maria arriba al Palau de les Arts en una actuació fixada a les 19:30 hores dins del cicle “Músiques Valencianes” per a estrenar a València el seu segon disc, Robina. El concert es presenta en un format escènic i narratiu que no s’ha fet mai fins ara.

Amb la direcció escènica d’Abel Coll i la direcció musical de Marina Alcantud, l’espectacle desplegarà tota la intensitat d’un treball que parla de pèrdua, cura i renaixement. Robina, inspirat en la pedra preciosa del robí, recorre tres etapes vitals —ruptura, buit i enamorament— en un viatge íntim que combina arrels tradicionals amb textures electròniques i arranjaments innovadors. La Maria convertix el directe en una experiència sensorial que celebra la fragilitat, la força i la bellesa.

Guardonada recentment amb els Premis Ovidi al millor disc de folk i a la millor producció i arranjaments, la Maria consolida amb Robina la seua trajectòria com una de les propostes més transformadores del panorama musical actual.

Després d’una gira que ja l’ha portada a escenaris de la Comunitat Valenciana, Catalunya, les illes Balears, el País Basc i Madrid, arriba ara a València.

