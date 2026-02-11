Pèrdues milionàries per a Ford en un moment de gran incertesa per a Almussafes
La companyia xinesa BYD supera en vendes la companyia estatunidenca, que encara ha d’adjudicar la fabricació d’un vehicle elèctric a la planta d’Almussafes
La planta de Ford a Almussafes viu una situació d’incertesa que es va traduir, en 2025, en el pitjor any de producció de la seua història, amb tan sols 98.500 vehicles fabricats i a l’espera que la companyia assigne un nou model que permeta retirar part de la respiració assistida de la planta valenciana, sumida en un ERTO. A este escenari se suma l’interés de gegants xinesos com Geely o Changan a desembarcar en esta, sense un clar desenllaç encara.
Per a filar encara més prim, el context global de la companyia de l’oval tampoc és falaguera: en total, Ford va vendre 4.395.000 vehicles l’any passat, un 2 % menys que l’any anterior. A més, ha tancat 2025 amb pèrdues netes de 8.182 milions de dòlars (6.860 milions d’euros), enfront dels 5.879 milions de beneficis de 2024, a conseqüència de les partides extraordinàries que van incloure càrrecs per 10.700 milions de dòlars a causa de les cancel·lacions del seu programa de vehicles elèctrics.
La companyia ha donat, esta setmana, estes dades en les quals destaquen les quantioses pèrdues malgrat aconseguir, l’any passat, uns ingressos rècord anuals de 187.300 milions, un 1 % més interanual. La deterioració del resultat contrasta amb el creixement de la facturació i s’explica per càrrecs extraordinaris lligats a l’estratègia de vehicles elèctrics i reestructuracions, que van llastrar els comptes de l’exercici.
La pèrdues es van deure, principalment, a amortitzacions i cancel·lacions de programes d’elèctrics, així com altres càrrecs associats a la reorganització industrial i a inversions en aliances. Excloent estos elements, el benefici operatiu ajustat (EBIT ajustat) va ser de 6.800 milions, per davall dels 10.200 milions de 2024.
El president i conseller delegat de Ford, Jim Farley, assegura que l’empresa “va prendre decisions estratègiques difícils però crítiques” que li permetran tindre un futur “més fort”. “D’ara en avant, continuarem construint sobre els nostres forts fonaments per a aconseguir el nostre objectiu del 8 % de marge d’EBIT ajustat per a 2029”, va afegir.
El sorpasso xinés
El context competitiu global afig pressió a esta transició. El fabricant xinés BYD va superar Ford en vendes mundials de vehicles, situant-se per davant en el rànquing internacional gràcies a la seua ràpida expansió en elèctrics i híbrids endollables i al seu creixement en exportacions fora de la Xina. El sorpasso reflectix el desplaçament de quota de mercat cap a fabricants especialitzats en nova energia, amb estructures de costos més ajustades i forta integració tecnològica.
Este escenari internacional té un eco directe en Ford Almussafes, que travessa una etapa de redefinició industrial. La factoria, que ha depés en els últims anys del Kuga, ha afrontat ajustos de producció i expedients laborals mentres espera noves assignacions dins de l’estratègia europea de la companyia. L’alentiment i la revisió de programes elèctrics en la matriu introduïx incertesa sobre el calendari i el volum de futurs models electrificats.
Al mateix temps, la creixent competència de marques asiàtiques en el mercat europeu obliga Ford a guanyar eficiència i a concentrar inversions en plantes amb més competitivitat. En eixe tauler, Almussafes es juga consolidar càrrega de treball en un moment en què la indústria de l’automòbil accelera la seua transformació tecnològica. La combinació de reestructuració interna en Ford i pressió externa de nous líders del vehicle elèctric marcarà el futur de la factoria valenciana i el seu pes en la xarxa productiva del grup.
