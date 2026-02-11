Quart de les Valls impulsa el seu nou col·legi de 3,4 milions d’euros
L’Ajuntament trau a licitació la construcció del centre, amb un termini d’execució de 12 mesos
Anna Biosca
L’Ajuntament de Quart de les Valls ha llançat el concurs per a l’adjudicació del contracte de construcció del nou col·legi d’Ensenyança Infantil i Primària. Mentres el centre desenrotlla les seues activitats per segon curs consecutiu en aules prefabricades situades en el poliesportiu municipal, el Govern local dirigit per Lara González celebra este impuls a una infraestructura “llargament demanada, que permetrà millorar de manera notable els espais d’aprenentatge”, segons apunten des del consistori.
El projecte, que compta amb un pressupost de quasi 3,4 milions d’euros i un termini d’execució de 12 mesos, preveu un edifici modern i funcional, distribuït en tres plantes, per a donar resposta a les necessitats actuals i de futur.
Infraestructura
El nou col·legi disposarà de quatre aules d’Infantil, sis de Primària, classes d’educació especial, biblioteca, aula taller, menjador, consergeria, sala poliesportiva, així com lavabos per aulari, “tot això adequat a les necessitats de l’alumnat, per a assegurar el seu accés, participació i aprenentatge”, afigen des de l’Ajuntament. A més, el centre comptarà amb sala de professors i aules de reunions per tal d’afavorir el treball docent i la coordinació educativa, insistixen les mateixes fonts.
El projecte incorpora criteris d’accessibilitat, amb una zona accessible en la tercera planta, i amplis espais exteriors diferenciats, com patis d’Infantil i de Primària, dissenyats per al gaudi i el desenrotllament de l’alumnat en un entorn segur.
Pas fonamental
L’alcaldessa assenyala que “amb esta licitació fem un pas fonamental per a garantir l’educació pública i de qualitat en el nostre municipi. Hem treballat de manera planificada i rigorosa, des de la preparació dels plecs fins a portar el projecte a licitació, per a assegurar que el nou col·legi siga una realitat. Els nostres xiquets i les nostres xiquetes mereixen aprendre en un centre digne, amb espais moderns i adaptats, i deixar arrere uns barracons que no oferixen les condicions que es mereixen”.
Per la seua banda, la regidora d’Educació, Gema Acamer, assenyala que “sabem que la comunitat educativa està fent un gran esforç des que l’alumnat es va traslladar a les aules prefabricades. Per això era imprescindible avançar en este projecte. El nou centre educatiu donarà respostes a les necessitats reals de l’alumnat i el professorat, amb espais adaptats, accessibles i pensats per a afavorir l’aprenentatge i el benestar”.
Educació pública
Amb esta actuació, l’Ajuntament de Quart de les Valls reafirma el seu compromís amb l’educació pública i amb la millora de les infraestructures educatives del municipi.
