La reestructuració de l’Àrea de Cultura desemboca en una guerra sindical en la Diputació
Dos dels sindicats (CCOO i STAS) abandonen la negociació col·lectiva i traslladen al president una petició de mediació
La institució eleva a l’Agència de Protecció de Dades la filtració de l’expedient de la modificació de personal
La proposta de la Diputació de València per a reestructurar l’Àrea de Cultura de la institució, amb 170 empleats, ha provocat un cisma laboral. Al malestar que reconeixen molts empleats de l’Àrea que es veuen reubicats, se suma també l’enfrontament obert entre els sindicats i la responsable de Recursos Humans, la vicepresidenta Reme Mazzolari.
Dos d’estos sindicats, CCOO i Intersindical STAS, van trencar, dilluns, relacions amb l’equip de govern. Els representants de les dos centrals es van alçar de la reunió de la mesa de negociació a la qual havien sigut convocats per a abordar esta reestructuració, una setmana després de la primera trobada.
En un comunicat intern remés per CCOO als treballadors, informen que han acordat “abandonar de manera immediata i amb caràcter indefinit tots els fòrums de participació, diàleg i negociació col·lectiva per estar desnaturalitzats i violentats en els seus fonaments per la Diputació”. A més, demanaran un procediment de mediació amb la responsable mateixa de Personal de la Diputació.
A més d’anunciar estes decisions, des d’este sindicat es van denunciar la desaparició de mesures d’igualtat, l’incompliment de pactes i acords o el cessament d’interins. També carreguen contra les “formes autoritàries” de Mazzolari, a més de “represàlies contra representants sindicals”.
Escrit a Mompó
En paral·lel a això, Intersindical s’ha dirigit directament a Vicent Mompó, president de la institució i com a “cap superior de tot el personal”, per a informar-lo que “ha decidit abandonar, de manera immediata i amb caràcter indefinit, tots els fòrums de participació, diàleg i negociació col·lectiva, per entendre que han sigut desnaturalitzats fins als seus fonaments per decisió unilateral de la Diputació”.
STAS parla de retrocés en els drets col·lectius del personal al servici de la Diputació, modificacions de l’RLT sense motivació objectiva i suficient, modificacions reglamentàries unilaterals o “falsedat documental en les actes” de la mesa general de negociació. També procedirà a instar l’obertura d’un procediment de mediació.
Este augment de la tensió arriba després d’uns dies de gran renou a la casa. La proposta de l’equip de govern (que suprimix la direcció de servici, reorganitza el departament, reduïx el nombre de places i canvia l’objecte social del MuVIM per a acollir el patrimoni propi provincial), així com la manera en què s’han dut a terme les negociacions han propiciat un encreuament d’acusacions.
Reunions i desacords
La Diputació explica que des del 12 de gener la diputada s’ha reunit amb els responsables de l’Àrea, amb personal directament afectat i també amb els representants sindicals. Hi ha hagut dos reunions, en l’última setmana, de la mesa de negociació, a la qual no s’han portat propostes per a votació, sinó que s’han previst com a taules de treball per a analitzar els canvis, assenyalen des de l’equip de govern.
En paral·lel, la posició de la cúpula funcionarial del departament i els directors dels museus ha despertat suspicàcies. S’han mostrat crítics amb els canvis, però alguns sindicats pensen que els han deixats sols en la defensa dels treballadors. Els directors, cal recordar, han demanat reunir-se amb el president de la Diputació, Vicent Mompó, per a mostrar el seu desacord amb esta modificació de l’RLT. Defenen que no s’oposen al fet que es reestructure el servici, potestat de l’equip de govern, però que esta proposta “no ha sigut acordada adequadament amb els centres gestors”.
De moment, la negociació entorn d’esta modificació de la plantilla continua. No se sap si anirà al ple de la Diputació de febrer, tal com estava previst en un primer moment, a causa dels terminis, però el PP assenyala que no renunciarà a esta. Possiblement en la pròxima reunió de la mesa de negociació ja es votarà la proposta.
L’equip de govern també trasllada el seu malestar pel fet que l’expedient administratiu de la proposta, amb dades de les firmes digitals i informes de responsables funcionarials, acabara filtrada a la premsa. La Diputació ho ha elevat a l’Agència de Protecció de Dades.
