Un sector del PSPV de Quart de Poblet vol forçar primàries contra l’alcaldessa
Cristina Mora, que va guanyar les municipals de 2023, ja ha anunciat que desitja repetir com a cartell electoral
Part de l’agrupació socialista local prepara una candidatura alternativa sense definir encara qui la liderarà
Quan s’ha consumit gran part del mandat i a penes queda un any i mig per a les eleccions municipals, un sector de l’agrupació local del PSPV-PSOE de Quart de Poblet ja treballa amb l’escenari de convocar primàries per a triar alcaldable en la cita de 2027. Per a això, des de fa mesos, ja s’han produït moviments interns que apunten a presentar un candidat o candidata alternativa a Cristina Mora, l’alcaldessa socialista que va guanyar les municipals el maig de 2023 i que el desembre de 2025 va anunciar el seu desig de repetir com a cartell electoral.
Segons establixen els estatuts del partit, per a convocar primàries a Quart de Poblet, que és una població amb més de 20.000 habitants, es necessitaria que el 51 % de la militància done suport, amb les seues firmes, a un precandidat o precandidata alternatiu a l’actual alcaldessa. A més, l’executiva local hauria de secundar que es realitze esta consulta interna i aprovar-ho de manera oficial si li ho sol·licita un percentatge ampli de la militància.
El 51 % de 200 afiliats
En el cas de Quart, hi ha uns 200 afiliats, per tant, es necessitarien un centenar de firmes. No obstant això, esta dada haurà d’actualitzar-se quan es formalitze la candidatura alternativa a Cristina Mora, si es concreta, atés que el cens electoral ja està variant fruit de les tensions internes que està experimentant l’agrupació, segons indiquen diferents fonts a Levante-EMV.
A més, serà l’executiva nacional del PSPV-PSOE, la cúpula socialista a la Comunitat Valenciana que lidera Diana Morant, la responsable de tutelar este procés, la que exercirà el control perquè tot discórrega de manera democràtica i estatutària, ja que Quart té més de 20.000 habitants, com s’ha dit. Ara bé, la convocatòria de primàries en una ciutat a on ja governa el PSPV-PSOE i a on l’alcaldessa va guanyar les eleccions municipals de 2023, resulta com a mínim anòmal. A tot Espanya, els alcaldes i les alcaldesses socialistes que volen repetir, directament opten a la reelecció en les urnes per aclamació directa de les seues executives i de les seues agrupacions locals. Per això, que es discutisca Cristina Mora com a cap electoral només s’explica per la tensió interna que viu el PSPV-PSOE de Quart. Fa un parell de mesos, l’actual alcaldessa va anunciar el seu desig de concórrer a les urnes en 2027. No ho va fer en un escenari qualsevol, sinó en l’acte de clausura del Consell Municipalista que el PSPV ha constituït amb la mateixa Cristina Mora com a presidenta, i que es va celebrar a Quart de Poblet.
Al costat d’ella, Carlos Fernández Bielsa, secretari general del PSPV provincial, li va prestar el suport que no li està donant la direcció local, liderada pel secretari general Adolfo Gadea i presidida per l’exregidor Bartolomé Nofuentes. Recentment, les diferències en la gestió municipal entre el Govern socialista local i la cúpula del partit local han provocat que el regidor Fran Hidalgo, secretari d’Organització i membre de Joventuts Socialistes, haja sigut exclòs de la Junta de Portaveus. I també va acabar provocant la imposició a l’alcaldessa i a la resta de regidors socialistes de Fran Hidalgo com a portaveu per part de l’executiva local, tal com va publicar ahir mateix Levante-EMV.
En el poble ha transcendit
Pocs mesos després d’arribar a l’alcaldia, ja s’especulava en diferents fòrums del PSPV-PSOE, a València i fora de València, que un sector crític estava promovent que Cristina Mora no repetira com a alcaldable en 2027. Això en el poble ha transcendit i els col·lectius festius i culturals ho coneixen. A més, ha creat malestar en el grup de regidors socialistes.
Els passos que ha fet el sector liderat per Adolfo Gadea, marit de l’exalcaldessa i diputada en el Congrés Carmen Martínez, han portat a llevar-li poder orgànic a Mora. No està en la direcció local triada el juny de 2025 i no hi és ningú de la seua confiança. Ja se sap que en el PSPV qui tria la futura llista municipal és l’executiva, encara que després siguen els òrgans superiors els qui la ratifiquen.
Així les coses, falta saber qui liderarà eixa candidatura alternativa a Mora. S’especula amb el mateix Fran Hidalgo, que comptaria amb el suport de Joventuts Socialistes; fins i tot amb la diputada en les Corts Cristina Martínez, l’exregidor Juan Medina o la mateixa Carmen Martínez. Són noms que circulen en les travesses, de moment. En públic no ho han confirmat, però estan en boca dels seus companys de partit. No obstant això, l’única cosa segura hui dia és que un ampli sector està recaptant suports per a plantejar unes possibles primàries. Està per veure si estos moviments fructifiquen o si, finalment, la direcció de Diana Morant intervé per a apaivagar els ànims i reconduir la situació.
