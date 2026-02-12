Emergències gestiona més de 500 incidents relacionats amb el vent en les últimes 24 hores
L’alerta en nivell taronja s’amplia a l’interior nord de Castelló i es manté en l’interior sud de València i en tot l’interior d’Alacant
La Conselleria d’Emergències i Interior, mitjançant el Centre de Coordinació d’Emergències i el telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana, ha gestionat, en les últimes 24 hores, un total de 504 incidents relacionats amb el vent, la majoria en la província de València (369), seguida d’Alacant (105) i Castelló (30).
Estos incidents s’han atés des de les 5:30 hores d’este passat dimecres fins a les 7:30 hores d’este dijous. Les telefonades rebudes en l’1·1·2 durant este període ascendixen a un total de 705: 539 en la província de València, 135 a Alacant i 31 a Castelló.
En l’última actualització emesa per Emergències, l’alerta per vents nivell taronja s’amplia a l’interior nord de Castelló; en el cas de València, es manté en l’interior sud, i, a Alacant, en tot l’interior, informa l’Administració autonòmica.
Al mateix temps, el nivell groc es manté en la resta de la província de Castelló, en el litoral d’Alacant i en l’interior nord i litoral de València.
A més, continua vigent l’alerta per fenòmens costaners nivell groc en tot el litoral de la Comunitat Valenciana.
Les comarques de la província de València més afectades per este últim temporal de vent són aquelles a on es va establir l’alerta de nivell taronja, com la ciutat de València, amb 145 incidents, i l’Horta Sud, amb 77.
Les causes principals dels incidents són arbres caiguts i despreniments de branques i palmeres, mobiliari urbà desplaçat, caiguda de rebles de les façanes dels edificis, trencaments de cristalls, tanques i cartells publicitaris despresos, antenes despenjades o pals d’enllumenat derrocats.
Quant al grau d’afecció en municipis, després de València capital, els municipis amb més incidents són Alacant (27), Paterna (25), Torrent (18) i Gandia (10).
Risc extrem d’incendis
D’altra banda, Emergències manté durant este dijous el nivell de preemergència extrem per risc d’incendis forestals en tota la província de València i en la d’Alacant, i risc alt en la de Castelló.
Es realitzaran vols preventius en les zones afectades. Des del CCE es demana la col·laboració ciutadana perquè, en cas que es detecte fum o foc en la muntanya, s’avise al telèfon 1·1·2.
Des que va començar l’episodi de vents, el passat 5 de febrer a les 00 hores, fins a les 8 hores d’este dijous, Emergències ha gestionat 1.301 incidents: 1.057 en la província de València, 182 a Alacant i 62 a Castelló.
L’1·1·2 ha rebut un total de 1.830 telefonades durant este període: 1.514 de ciutadans de la província de València, 247 d’Alacant i 69 de Castelló.
Es recorda la importància de repassar els consells de protecció civil dirigits a la població, que es poden consultar en la web de l’1·1·2 (www.112cv.gva.es), en la xarxa X (@gva112) o en l’aplicació mòbil GVA 112 Avisos (disponible en Google Play i App Store).
