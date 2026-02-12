Gandia crea la comissió municipal per a decidir sobre la planta de biomassa
El PP critica que arribe amb set mesos de retard i que s’haja perdut una subvenció
El Govern de Gandia va constituir, este dimecres, la comissió tècnica municipal per a decidir a on situar la planta de biomassa. En un principi estava prevista a Marxuquera, però l’opció es debatrà en el si d’este organisme després d’una sèrie de queixes veïnals.
Al respecte, el portaveu del PP, Víctor Soler, va lamentar que la creació d’esta comissió arribe “amb set mesos de retard”, la qual cosa, segons afirma, “ha provocat la pèrdua d’una subvenció de 218.000 euros que tenia com a límit el 31 de desembre, circumstància sobre la qual el PP havia advertit en reiterades ocasions”.
Soler va acusar el Govern socialista de “falta de gestió” i de “no respectar els veïns”, als quals, segons sosté, se’ls ha facilitat informació “difusa i tardana”. El portaveu va demanar la presència del Partit Popular en la comissió, argumentant que han mantingut reunions reiterades amb els veïns i que els populars “han de tindre presència com a grup polític”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- Aielo de Malferit tanca el Museu de Nino Bravo a petició de la família del cantant