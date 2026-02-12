Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia crea la comissió municipal per a decidir sobre la planta de biomassa

El PP critica que arribe amb set mesos de retard i que s’haja perdut una subvenció

L’antiga pedrera de Marxuquera, a on s’havia projectat la planta de biomassa de Gandia / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

El Govern de Gandia va constituir, este dimecres, la comissió tècnica municipal per a decidir a on situar la planta de biomassa. En un principi estava prevista a Marxuquera, però l’opció es debatrà en el si d’este organisme després d’una sèrie de queixes veïnals.

Al respecte, el portaveu del PP, Víctor Soler, va lamentar que la creació d’esta comissió arribe “amb set mesos de retard”, la qual cosa, segons afirma, “ha provocat la pèrdua d’una subvenció de 218.000 euros que tenia com a límit el 31 de desembre, circumstància sobre la qual el PP havia advertit en reiterades ocasions”.

Soler va acusar el Govern socialista de “falta de gestió” i de “no respectar els veïns”, als quals, segons sosté, se’ls ha facilitat informació “difusa i tardana”. El portaveu va demanar la presència del Partit Popular en la comissió, argumentant que han mantingut reunions reiterades amb els veïns i que els populars “han de tindre presència com a grup polític”.

