Les fortes ratxes de vent causen el tancament de camins a Bixquert
L’Ajuntament de Xàtiva informa d’una desena d’actuacions per la borrasca Nils, centrades en la caiguda d’arbres i branques, danys en mobiliari urbà i desperfectes en la via pública
El vent no dona treva. Les fortes ratxes de vent que assoten la geografia valenciana durant les últimes jornades han augmentat la seua força esta nit en les localitats de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés. I la situació registrada durant el començament de la jornada de hui seguix el mateix guió.
Així, les fortes ratxes de vent han causat el tancament de camins en el disseminat de Bixquert, a Xàtiva.
Des de l’associació de veïns de Bixquert han compartit un missatge d’avís en el qual alerten del tancament de la carretera de Bolvens per a eixir del disseminat i del camí de la Pedrera a l’altura dels xiprers del club de tenis. “Demanem màxima precaució i evitar circular per les zones afectades”, comenten els veïns.
Al seu torn, des de l’Ajuntament de Xàtiva també han fet balanç de les incidències registrades en la ciutat a conseqüència del pas de la borrasca d’alt impacte Nils. Confirmen que “el temporal, caracteritzat per fortes ratxes de vent, ha provocat una desena d’actuacions relacionades principalment amb la caiguda d’arbres i branques, desperfectes en el mobiliari urbà i danys puntuals en elements de la via pública”.
Les mateixes fonts municipals exposen que “les incidències més rellevants han sigut la caiguda d’arbres que van arribar a tallar accessos en zones disseminades del terme municipal, fet que va deixar temporalment incomunicats alguns veïns. Gràcies a la intervenció coordinada de la Policia Local i del Consorci Provincial de Bombers, es va procedir al tall i a la retirada dels arbres, i la circulació va quedar restablida durant la matinada”.
“Així mateix, es van registrar caigudes de branques que van ocasionar danys materials en un vehicle estacionat, així com el desplaçament o trencament de diversos senyals de trànsit, tanques de protecció i elements metàl·lics en solars. També es va actuar davant de la presència de rebles en la via pública i la caiguda d’una motocicleta a causa del vent, a fi d’evitar riscos majors”, comenten des del consistori.
Al seu torn, les mateixes fonts municipals indiquen que “en tots els casos, les patrulles de la Policia Local van assegurar les zones afectades, van retirar o van abalisar els elements perillosos i van comunicar les incidències a les brigades municipals per a la seua reparació o reposició. Les brigades han continuat este matí amb les labors de revisió i adequació dels punts afectats per a garantir la seguretat”.
Des de l’Ajuntament també destaquen “la rapidesa en la resposta i la coordinació dels servicis d’emergència, que han permés minimitzar els danys i restablir la normalitat en poques hores. No s’han registrat danys personals”.
“El consistori agraïx la col·laboració ciutadana i recorda la importància de comunicar qualsevol incidència a través dels canals oficials en situacions d’alerta meteorològica”, afigen.
Xàtiva, com altres localitats de la comarca de la Costera, està hui baix una alerta groga per vents que podrien arribar a 80 quilòmetres per hora.
El vent està causant danys en edificis de la capital de la Costera en les últimes setmanes. De fet, l’Ajuntament s’ha vist obligat a requerir als propietaris d’un hotel en desús la reparació d’un mur que ha caigut sobre la vorera.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos
- Les ratxes fortes de vent deixen almenys dos ferits a València
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- Aielo de Malferit tanca el Museu de Nino Bravo a petició de la família del cantant