Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquileres ValènciaCines YelmoObras CV-35Directo vientoAemet ValenciaMigrante PaiportaNino Bravo'Escorial' DéniaViviendas AlziraRenfe despido
instagramlinkedin

Les fortes ratxes de vent causen el tancament de camins a Bixquert

L’Ajuntament de Xàtiva informa d’una desena d’actuacions per la borrasca Nils, centrades en la caiguda d’arbres i branques, danys en mobiliari urbà i desperfectes en la via pública

Treballs de retirada d’un pi de grans dimensions en el disseminat de Bixquert, a Xàtiva

Treballs de retirada d’un pi de grans dimensions en el disseminat de Bixquert, a Xàtiva / Levante-EMV

José Luis G. Llagües

Xàtiva

El vent no dona treva. Les fortes ratxes de vent que assoten la geografia valenciana durant les últimes jornades han augmentat la seua força esta nit en les localitats de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés. I la situació registrada durant el començament de la jornada de hui seguix el mateix guió.

Així, les fortes ratxes de vent han causat el tancament de camins en el disseminat de Bixquert, a Xàtiva.

Mensaje de aviso sobre los caminos cortados compartido por los vecinos de Bixquert.

Missatge d’avís sobre els camins tallats compartit pels veïns de Bixquert / Levante-EMV

Des de l’associació de veïns de Bixquert han compartit un missatge d’avís en el qual alerten del tancament de la carretera de Bolvens per a eixir del disseminat i del camí de la Pedrera a l’altura dels xiprers del club de tenis. “Demanem màxima precaució i evitar circular per les zones afectades”, comenten els veïns.

Al seu torn, des de l’Ajuntament de Xàtiva també han fet balanç de les incidències registrades en la ciutat a conseqüència del pas de la borrasca d’alt impacte Nils. Confirmen que “el temporal, caracteritzat per fortes ratxes de vent, ha provocat una desena d’actuacions relacionades principalment amb la caiguda d’arbres i branques, desperfectes en el mobiliari urbà i danys puntuals en elements de la via pública”.

Una de las señales de tráfico que se han visto afectadas por la fuerza del viento en Xàtiva.

Un dels senyals de trànsit que s’han vist afectats per la força del vent a Xàtiva / Levante-EMV

Les mateixes fonts municipals exposen que “les incidències més rellevants han sigut la caiguda d’arbres que van arribar a tallar accessos en zones disseminades del terme municipal, fet que va deixar temporalment incomunicats alguns veïns. Gràcies a la intervenció coordinada de la Policia Local i del Consorci Provincial de Bombers, es va procedir al tall i a la retirada dels arbres, i la circulació va quedar restablida durant la matinada”.

“Així mateix, es van registrar caigudes de branques que van ocasionar danys materials en un vehicle estacionat, així com el desplaçament o trencament de diversos senyals de trànsit, tanques de protecció i elements metàl·lics en solars. També es va actuar davant de la presència de rebles en la via pública i la caiguda d’una motocicleta a causa del vent, a fi d’evitar riscos majors”, comenten des del consistori.

Al seu torn, les mateixes fonts municipals indiquen que “en tots els casos, les patrulles de la Policia Local van assegurar les zones afectades, van retirar o van abalisar els elements perillosos i van comunicar les incidències a les brigades municipals per a la seua reparació o reposició. Les brigades han continuat este matí amb les labors de revisió i adequació dels punts afectats per a garantir la seguretat”.

Des de l’Ajuntament també destaquen “la rapidesa en la resposta i la coordinació dels servicis d’emergència, que han permés minimitzar els danys i restablir la normalitat en poques hores. No s’han registrat danys personals”.

“El consistori agraïx la col·laboració ciutadana i recorda la importància de comunicar qualsevol incidència a través dels canals oficials en situacions d’alerta meteorològica”, afigen.

A la izquierda, un pino de grandes dimensiones impide el paso por un camino en Bixquert. A la derecha, daño registrado en un coche aparcado en la vía pública.

A l’esquerra, un pi de grans dimensions impedix el pas per un camí a Bixquert. A la dreta, dany registrat en un cotxe aparcat en la via pública / Levante-EMV

Xàtiva, com altres localitats de la comarca de la Costera, està hui baix una alerta groga per vents que podrien arribar a 80 quilòmetres per hora.

Noticias relacionadas

El vent està causant danys en edificis de la capital de la Costera en les últimes setmanes. De fet, l’Ajuntament s’ha vist obligat a requerir als propietaris d’un hotel en desús la reparació d’un mur que ha caigut sobre la vorera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents