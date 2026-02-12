Immobiliari
Les llars destinen el 40 % dels seus ingressos a pagar el lloguer
En el Cap i Casal ja només queden quatre pisos d’arrendament per davall de 800 euros
Les llars valencianes destinen prop del 40 % dels seus ingressos a pagar el lloguer i superen amb escreix el 30 % recomanat per les entitats bancàries per a evitar l’asfíxia financera. La falta d’oferta i el repunt dels preus dels últims tres anys han provocat que l’esforç per al lloguer sobrepasse amb escreix els límits recomanats. La situació ha arribat a tal punt que a València ja només queden quatre pisos de lloguer per davall de 800 euros.
El cost mitjà del lloguer ronda de mitjana a València els 1.400 euros al mes, però la situació és extrema en el Cap i Casal. Segons subratlla la Càtedra Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica de València (UPV), la capital va liderar, en 2025, l’increment interanual del preu del lloguer a Espanya. El preu mitjà mensual a València és de 1.668 euros al mes.
La plataforma immobiliària Idealista advertix que, a conseqüència d’esta pujada, el percentatge dels ingressos de la llar necessaris per a accedir a una vivenda en lloguer en el Cap i Casal és del 40 %, i en la resta de València, del 37 %. Idealista explica que este percentatge és sobre el total d’ingressos mitjans nets d’una família mitjana valenciana.
El preu dels arrendaments a València està, ara mateix, en el seu màxim històric i és quasi el doble que durant la bambolla immobiliària de fa 18 anys (quan es van registrar nivells de rècord). L’increment acumulat en l’últim any és del 8,7 %. Els districtes més cars són Ciutat Vella (20 euros el metre quadrat), l’Eixample (17,9 euros) i Poblats Marítims (16,5 euros), amb dades en data 31 de gener.
Quatre pisos de menys de 800 euros
Els pisos barats han desaparegut dels aparadors de les immobiliàries. L’arrendament més econòmic en la ciutat és de 650 euros al mes per un estudi de 12 metres quadrats en un quart sense ascensor a Benicalap. De fet, només hi ha disponibles quatre pisos per davall de 800 euros, segons es podia comprovar ahir en Idealista.
L’alt cost del lloguer a València ha traslladat la demanda a l’àrea metropolitana. El 31,8 % de les persones que busquen una vivenda de lloguer habitual en el Cap i Casal han de desplaçar-se a la perifèria, segons admet l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval). El problema és que cada vegada és més complicat trobar pisos de lloguer en estos municipis.
Creixement poblacional
El desequilibri entre oferta i demanda s’ha agreujat per l’arribada de milers d’immigrants que acudixen a la capital a la recerca de treball i que s’acaben instal·lant en els municipis de l’àrea metropolitana, segons constaten els experts. Espanya va registrar, l’1 de gener de 2025, una població total de 49,08 milions d’habitants, superant per primera vegada la barrera dels 49 milions. El creixement anual de 2024 va ser de més de 458.000 persones, degut íntegrament al saldo migratori positiu. La Comunitat Valenciana ha sigut una de les regions més dinàmiques: la seua població va créixer un 5,5 % des de 2022, i el 84 % d’eixe augment va provindre de població estrangera.
