Radiografia del derbi (II)
Llevant UE contra València CF: el derbi amb més urgències de la història per a evitar un descens fatal
Els blanc-i-negres arriben al partit dessetens, a només un punt del descens que marca el Rayo, mentres que els granota són penúltims a cinc de la salvació
La major golejada valencianista en els enfrontaments de tornada entre els dos equips és l’1-5 de la 2007-08, mentres que la llevantinista és el 4-2 de la 2006-07
Dramàtica. Eixa és la paraula que, potser, millor exemplifica la situació en la qual València CF i Llevant UE arribaran al derbi valencià del pròxim diumenge en el Ciutat de València. Els de Carlos Corberán, després de viure una setmana negra en la qual van ser eliminats en Copa del Rei per l’Athletic i van caure també contra Betis i Reial Madrid en lliga, es troben a la vora del precipici. Només un punt els separa dels 22 que atresora el Rayo Vallecano, primer equip en llocs de relegació. En el cas dels llevantinistes, les necessitats són encara més importants. Són penúltims, a cinc punts concretament del València. Això sí, amb un partit menys jugat, el que recuperaran el dimecres 18 contra el Vila-real. Una realitat, en plena batalla per evitar un abisme fatal, que convertix este duel en el derbi —que, a diferència de l’habitual, no tindrà posat conjunt ni rodes de premses consecutives— amb més urgències per als dos equips de la història.
Balanç fins ara
L’afirmació, encara que puga resultar escandalosa, es recolza directament en les xifres. Mai l’enfrontament entre els dos clubs de la capital valenciana s’ha donat amb els dos equips en un moment de tant de perill. La prova és que en els 16 precedents anteriors que hi ha hagut en Primera Divisió —agafant per a això els partits de tornada que s’han jugat tant a la casa blanc-i-negra o en la granota— un o els dos equips es trobaven més “esplaiats” que en esta temporada 2025-26. I això que molts d’eixos xocs s’han jugat en mesos “límit” com abril i maig —diversos, fins i tot, en la jornada 37— i no amb encara bastant marge de maniobra com l’actual, a mitjan febrer. No obstant això, com han sigut els últims partits entre els dos equips quan ja s’havia jugat més de la mitat de la temporada?
L’efemèride més recent, agafant només els partits de tornada de les lligues de 2019-20, 2020-21 i 2021-22, assenyala el Llevant UE com a vencedor. Això sí, per poc. No en va, en eixos tres cursos, va haver-hi dos empats a un i un 1-0 a favor dels d’Orriols el març de 2021 gràcies al solitari gol de Roger Martí. Abans d’eixe moment, això sí, el València havia encadenat dos 3-1 consecutius en les tornades de la 2017-18 i la 2018-19, respectivament. En el primer, gràcies als gols de Santi Mina, Vietto i Parejo, que van superar el de Postigo. I, en el segon, gràcies a un doblet també de Santi Mina i un altre de Guedes que van anul·lar el gol en pròpia porta de Carlos Soler. A més, curiosament, l’evolució del marcador en els dos casos va ser la mateixa: 1-0, 1-1, 2-1 i 3-1.
No obstant això, totes eixes vegades, la posició del València era millor que la que atresora actualment, arribant fins i tot a afrontar el “partit de la ciutat” situat en llocs Champions (4t en la 2017-18) o d’Europa League (6é en la 2018-19). Els llevantinistes, per la seua banda, van acudir a la cita valenciana en llocs que van anar virant entre l’11é de la 2020-21 i el 19é de la 2021-22, any en què l’equip granota va descendir per última vegada a Segona i no va tornar fins a l’ascens de l’estiu passat.
Els pitjors llocs
Això sí, cal tirar la vista arrere més encara, quasi dos dècades, per a arribar tant a les victòries més sòlides dels dos contra el rival local com a la pitjor posició de lliga dels dos equips abans del moment actual. En concret, per als llevantinistes, el triomf més rellevant en un partit de tornada data de la jornada 37 de la 2006-07, quan van véncer el València per 4-2 gràcies al doblet de Riga i els gols de Salva Ballesta —un d’eixos futbolistes que han vestit la samarreta dels dos equips, com també han fet Vezo, Juanfran, Farinós, Míchel, Xisco Muñoz o David Navarro, entre molts altres— i Laurent Courtois que van superar els de Joaquín i Baraja. Una temporada després, això sí, arribarien al derbi en la seua pitjor situació: vintens —com en la 2015-16— i ja descendits.
En el cas dels valencianistes, esta posició de lliga abans del derbi mai havia sigut tan dramàtica. La pitjor, fins a este curs, era la d’eixa 2007-08, en la qual el club de Mestalla —entrenats en aquell moment per Voro després de l’eixida de Koeman— va arribar 13é al partit, amb només sis punts per jugar-se. No obstant això, en eixe enfrontament disputat en el Ciutat, els blanc-i-negres van endossar una golejada (1-5) gràcies a un hat-trick de Villa i dos gols més de Mata i Angulo.
