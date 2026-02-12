Llorca informa el rei sobre la reconstrucció de la dana i el convida a l’exposició temporal de Sorolla
Felip VI rep el president a La Zarzuela amb les labors de recuperació del 29-O com el principal assumpte
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantingut, este dijous, una audiència amb el rei Felip VI en el Palau de La Zarzuela, en la qual l’ha informat sobre l’evolució de la fase de reconstrucció després de la dana d’octubre de 2024. També ha convidat el monarca a l’exposició temporal de Sorolla i a la regata de vela Sail GP que se celebrarà a València.
Així ho ha revelat el president mateix en declaracions als periodistes després de la trobada que ha mantingut este dijous amb Felip VI, que ha estat marcada principalment pel pla de recuperació després de la dana i de com s’estan afrontant les obres de reconstrucció. Al respecte, Llorca ha precisat que els reis “estan convidats” a qualsevol zona de la Comunitat Valenciana, ja siga una zona afectada per la dana o no, però sí que ha mostrat “molt d’interés” per l’estat dels territoris més danyats.
Ha afegit que estos projectes de reconstrucció “també necessiten la col·laboració” del Govern central per a “garantir” que estos fets no es tornen a repetir, i ha destacat la primera reunió de la comissió mixta que se celebrarà esta setmana vinent.
“Això ens ha de servir per a enfortir almenys acords sobre la base de la reconstrucció i de la necessitat que eixes obres no es dilaten en el temps, que es busque d’alguna manera flexibilitat perquè també els ajuntaments puguen desenrotllar eixa bossa de diners que tenen i que no són capaços de materialitzar perquè hi ha un excés de burocràcia important”, ha agregat.
Més enllà de la dana
Llorca també ha explicat que el rei Felip VI “s’ha interessat” per les inversions que han arribat a la Comunitat Valenciana, i que han parlat d’“esdeveniments importants” en la regió, com l’exposició temporal de Sorolla en el Museu de la Ciutat de València i la regata de vela de Sail GP a València.
És més, Llorca ha cursat invitació al monarca als dos actes que se celebraran a València, recordant que Felip VI “és molt aficionat a la vela” i valorant la “sensibilitat” que els reis tenen per l’autonomia. Així mateix, Llorca ha celebrat que la reina Letícia vaja a acudir la setmana vinent a la Comunitat Valenciana a visitar una empresa del calçat en la localitat alacantina d’Elda.
Finalment, el president valencià ha dit que també han parlat de l’“estabilitat” i de la “importància” d’aconseguir acords i suports.
