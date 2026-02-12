Mompó avisa el director del MuVIM: per a seguir, haurà d’assumir el nou projecte de “museu de la Diputació”
El president reforça la seua número dos, Reme Mazzolari, després de la polèmica per la reestructuració de la plantilla
La nova estructura preveu nou noves direccions i amortitza 16 places amb un estalvi de quasi mig milió en Cultura
L’equip de govern de la Diputació de València va presentar, este dimecres, la reestructuració de la seua plantilla que ha provocat un terratrémol en els passadissos de la institució, especialment en l’Àrea de Cultura, com conta este diari.
El futur del MuVIM, museu de referència provincial que complix 25 anys, és un dels aspectes més rellevants dels canvis. La nova estructura ja el presenta com MuVIM-Museu d’Art de la Diputació, la qual cosa podria obrir la porta a més canvis. Després de l’eixida de diversos històrics l’últim any, com la subdirectora Carmen Ninet (la seua plaça es redistribuïx i ja no hi haurà subdirecció), la diputada de Personal, Reme Mazzolari, explica que Rafa Company, actual director, serà qui decidisca si seguix o no.
És un lloc de lliure designació i el 50 % és la confiança política, va dir ahir, marcant el territori. Seguirà, per tant, sempre que assumisca “portar avant el projecte polític de l’equip de govern”, és a dir, la nova orientació de l’espai. “Ho haurà de parlar amb el diputat i decidir”, va afegir.
Segons la Diputació, amb esta reestructuració, la macroàrea de Cultura es veurà reduïda de 177 llocs, dels quals només 121 estan ocupats, a 169 places amb la nova estructura, amb 122 en funcionament.
A més, de les 56 vacants que hi havia, se n’amortitzen 16 i es creen nou places noves, principalment direccions de secció per a donar resposta a la nova estructura. En principi no estaran obertes a altres administracions, però és una cosa que no es descarta. Els canvis en l’Àrea de Cultura tenen un estalvi de 458.000 euros, encara que les xifres encara no són definitives. La intenció de PP i Ens Uneix és portar a este pròxim ple la reestructuració organitzativa i ja en març la nova relació de llocs de treball.
Tal com va avançar este diari, en l’Àrea de Cultura, la proposta reorganitza l’estructura en dos grans blocs: d’una banda, la gestió museística, que integra el MuVIM, el Museu Valencià d’Etnologia i el Museu de Prehistòria; i, d’altra banda, la gestió cultural oberta als municipis, que comptarà amb la figura d’un director de gestió cultural del qual dependran tres seccions específiques.
A més, s’incorporen dos seccions transversals —administrativa i jurídica— que donaran servici a tota l’àrea, reforçant així la coordinació interna. La idea és ficar dins de l’àrea, que ara només incloïa menys de 40 treballadors, tots els museus i la nova pota orientada a “comarcalitzar” el patrimoni provincial. Amb els canvis, s’homologa també l’estructura funcionarial dels museus. No hi haurà cap de servici. Els museus dependran directament del diputat de Cultura.
Amb la nova configuració, el MuVIM passa a convertir-se en el MuVIM-Museu d’Art de la Diputació, amb la vocació de convertir-se en el contenidor de l’ingent patrimoni artístic propi de la institució (Sorolla, Benlliure, Pinazo, Equip Crònica, etc.), i es crea, d’altra banda, la plaça de direcció de la Institució Alfons el Magnànim, que serà ocupada per personal funcionari.
Xoc sindical
Després de dos setmanes de polèmica, amb els sindicats en peus de guerra contra l’equip de govern per uns canvis que consideren imposats, i amb els màxims responsables dels centres de treball de cultura (com els directors de museu) en una posició incòmoda pels canvis que afecten molts dels seus treballadors, este dimecres la Diputació va fer una roda de premsa per a explicar els canvis.
I la compareixença va tindre un important contingut polític. Primer, pel que es va dir. Vicent Mompó, president provincial, i la seua número dos, Reme Mazzolari, van criticar l’anterior equip de govern de PSPV i Compromís per fer funcionar la Diputació com un “cortijo”, amb decisions arbitràries en la concessió de complements o amb situacions com ara funcionaris amb categoria d’administratiu (C1) ocupant llocs de cap d’unitat, per damunt de diplomats (A2) en llocs de cap de negociat, de rang inferior. “Hi ha situacions desiguals en classificacions de llocs homòlegs”, van insistir; a més, van assenyalar l’arbitrarietat en els canvis de complements específics i de destinació.
Paco Teruel, absent
També va ser substancial el que no es va dir però es va veure. D’una banda, la presència de Mompó al costat de Mazzolari es llig com un reforç del president a la seua mà dreta en la Diputació i en el partit enmig d’un procés en què dos sindicats s’han alçat de la mesa de negociació i han demanat la mediació del president provincial.
“Totes les modificacions s’han treballat de la mà dels diputats delegats de cada àrea, esta RLT ni és unilateral ni està desconnectada de la realitat del servici. Lamentem que alguns s’alcen de la taula, el més responsable és quedar-se. No hi ha ni retallades, ni castics, ni ajustos de comptes. No s’amortitza cap plaça ocupada, només vacants”, va defendre Mompó. Dilluns que ve hi ha una tercera reunió de la mesa general de negociació. A més, este dimecres i dijous hi havia també previstes reunions de Mazzolari amb els directors dels museus.
No va passar inadvertida tampoc l’absència de Paco Teruel, diputat de Cultura, àrea que protagonitza el gros d’una reestructuració que també afecta Medi Ambient, Cultura, Projectes Europeus, Transparència, Turisme i Esports, que seguiran el model de l’Àrea de Carreteres.
La nova estructura ja inclou el nou nom del MuVIM com a centre de referència del patrimoni propi de la institució, però ni Mompó ni Mazzolari van voler entrar en un terreny que ha de gestionar Paco Teruel. Això sí, van explicar que l’alcalde de Benimodo estava al corrent dels canvis i que avala la reestructuració de la seua àrea.
