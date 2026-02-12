Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Defunció

Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí

Va ser fundador i president de l’empresa del sector de l’electrodomèstic que porta el seu nom

Imatge d’arxiu de Pascual Martí, entre els seus fills Víctor i José Pascual

Imatge d’arxiu de Pascual Martí, entre els seus fills Víctor i José Pascual / L-EMV

Redacció Levante-EMV

València

L’empresari valencià Pascual Martí Martínez, fundador i president de l’empresa que porta el seu nom, dedicada al sector de l’electrodomèstic, ha mort este dijous, 12 de febrer, als 82 anys, segons ha comunicat la família.

Martí Martínez va passar “tota una vida dedicada al món dels electrodomèstics, a esta empresa i a la seua família. Totes les persones que formem part d’este gran grup el recordarem amb estima i profunda admiració per tot el que ha representat i per l’important llegat que ha deixat”, ha dit la família en un comunicat.

Una de las tiendas de Pascual Martí.

Una de les botigues de Pascual Martí / L-EMV

Amb més de 50 anys de trajectòria, Pascual Martí s’ha consolidat com un dels principals distribuïdors d’electrodomèstics i tecnologia a la Comunitat Valenciana, combinant atenció personalitzada, innovació i la proximitat pròpia del comerç local.

La vetla per Pascual Martí Martínez se celebrarà este dijous 12 de febrer a les 17 hores i fins a les 21 hores i demà divendres, 13 de febrer, des de les 9 hores i fins a les 17 hores, horari de la missa, en el cementeri Parc de la Pau, a Godelleta.

