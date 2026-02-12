Sanitat eleva a 22 els casos de pallola en el brot detectat a la Comunitat Valenciana
En només dos mesos, el 2026 es convertix en el quart any amb més casos de l’última dècada
El brot de pallola detectat en dos empreses en un mateix edifici de la província d’Alacant eleva el nombre de casos confirmats a 22, segons la informació transmesa per la Direcció General de Salut Pública a través d’Europa Press. Les anàlisis de la Conselleria de Sanitat confirmen sis positius addicionals a la dada anterior de 16, però en total el nombre de sospitosos ascendix a 30 persones.
Per a contindre l’expansió del brot, els responsables del centre de salut d’Alacant van posar en marxa un control epidemiològic dels possibles casos per a identificar tots els seus contactes i previndre casos futurs. Entre altres mesures, s’ha procedit a aïllar totes les persones afectades, tant els confirmats com els que estaven en investigació, i a vacunar tots els contactes. El brot coincidix, justament, amb la pèrdua de l’estatus d’Espanya com a país lliure de pallola.
La Conselleria de Sanitat recorda que la pallola és una malaltia aguda contagiosa, causada per un virus de la família Paramyxovirus, que cursa amb els símptomes de febra, exantema maculopapular, tos, rinitis o conjuntivitis; mentres que en persones vacunades, la presentació clínica de la pallola sol ser atípica. Així mateix, recalca que és de “crucial importància” la vacunació com a mesura més efectiva per a la prevenció d’esta malaltia.
Quart any amb més casos
Amb els 22 casos confirmats, el 2026 es convertix ja en el quart any amb més casos de pallola confirmats de l’última dècada a la Comunitat Valenciana. Segons les dades de la Subdirecció General d’Epidemiologia i Vigilància de la Salut, els 22 positius d’enguany se situen per darrere dels 31 positius de 2024, els 27 de 2019, els 23 de 2017 i els 131 positius de l’exercici 2018. No obstant això, estes dades són les recopilades al finalitzar l’any i els 22 d’enguany es registren en els dos primers mesos de l’any i pertanyen a un mateix brot.
El més habitual és que la dada es quede sense cap positiu o amb uns pocs i aïllats; Sanitat sempre ha defés que la majoria de casos són importats. És el que va ocórrer entre 2020 i 2022, tres exercicis amb positius per pallola en l’autonomia valenciana; o els dos i sis positius confirmats en 2023 i 2025, respectivament.
Fins quatre dies abans
La pallola és contagiosa fins i tot quatre dies abans de fer-se visible. Així ho advertixen els especialistes del Servici de Medicina Interna de l’Hospital Vithas València Túria, que definixen la malaltia com una de les “més contagioses” que hi ha, a causa d’esta capacitat de transmissió presimptomàtica. És el mateix que ocorria amb la covid-19 i que tants maldecaps va donar a la salut pública en 2020. “És una patologia que pot afectar adults i provocar complicacions importants, especialment en persones no vacunades o amb pautes incompletes”, explica el cap del servici, Joen Jerusalem en declaracions a Europa Press. “No ha d’infravalorar-se —prosseguix—. La seua elevada capacitat de contagi i la possibilitat de complicacions fan que la prevenció siga essencial”.
