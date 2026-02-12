El temporal de vent derroca arbres i palmeres a Almussafes i deixa ratxes a Sollana de fins a 116 km/h
Almenys quatre observatori de la Ribera han superat els 100 km/h
El temporal de vent ha deixat, esta nit, ratxes de fins a 116 km/h en l’observatori de Sollana denominat l’Albufera-Tantac de Mília, la qual cosa suposa la punta màxima de velocitat segons les dades de les estacions d’Avamet. De moment, les principals incidències s’han produït a Almussafes, a on l’Ajuntament ha informat de la caiguda d’arbres en diferents zones verdes de la localitat i, en particular, en el carrer Ponent del polígon, així com una palmera en l’avinguda de la Foia i incidències en el camí Figuereta.
Els servicis municipals treballen en la retirada dels arbres i en la revisió de les zones afectades per a garantir la seguretat de la ciutadania.
Segons la xarxa d’Avamet, dos observatoris meteorològics més de la Ribera han superat els 100 km/h. D’una banda, el de l’alt de la Ceja de Sumacàrcer, a on s’han registrat 104 km/h; i, d’altra banda, en l’estació del far de Cullera, la ratxa més forta ha sigut de 101 km/h.
D’altra banda, en l’observatori de l’IES Didín Puig de Guadassuar s’ha arribat als 98 km/h, 97 en l’estació del Romaní, també en el terme de Sollana, 94 en l’estació d’Alginet sud, i 90 en l’IES la Murta d’Alzira, l’estació Casadalt de Montserrat i l’IES Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga.
Al marge de la xarxa d’Avamet, l’Ajuntament d’Alberic també ha informat de ratxes de 107,8 km/h en l’estació Alberic sud.
Les autoritats municipals mantenen tancades zones verdes i espais públics com a mesura preventiva en una jornada en la qual està activada l’alerta groga per forts vents i sol·liciten precaució a la població.
