Alzira assumix l’ampliació del barranc de la Casella per a facilitar que desaigüe el canal interceptor
L’Ajuntament planeja una inversió de mig milió d’euros que complemente l’obra prevista per la CHX, que començarà d’ací a pocs mesos
L’Ajuntament d’Alzira complementarà l’actuació prevista per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en el barranc de la Casella per a minimitzar l’impacte de les inundacions en la ciutat. Mentres la intervenció estatal ampliarà el llit des de la seua desembocadura fins al pont de Xàtiva, el consistori preveu aprofitar la captació de nou milions i mig d’euros de fons FEDER per a actuar també aigües amunt, en concret, fins a les comportes del canal interceptor de les Basses.
Com ja ha informat Levante-EMV en el passat, en qüestió de mesos començaran les obres que permetran ampliar el llit del barranc de la Casella. Les administracions local, autonòmica i estatal han treballat conjuntament per a abordar un projecte que va molt més enllà de la protecció enfront d’avingudes. La CHX assumirà la part hidràulica, per la qual cosa serà l’encarregada de millorar la capacitat d’evacuació del barranc fins al pont de Xàtiva. D’eixa manera s’acabarà amb el coll de botella que representava la seua desembocadura en el riu Xúquer i que ha dificultat el desaigüe durant episodis de precipitacions intenses.
Pont nou
De fet, fins ara es dona la circumstància que, en situacions extremes, el canal interceptor actua com a depòsit d’aigua pluvial, al no poder evacuar aigua al mateix ritme que ho fa el barranc. Per això, l’Ajuntament pretén completar l’actuació aigües amunt del pont, almenys, fins a les comportes que regulen el canal. Està prevista una inversió pròxima al mig milió d’euros dins d’un conjunt major de projectes que destinarà quasi tres milions a reconduir aigües pluvials des de la muntanya per a evitar inundacions en els barris més pròxims.
En paral·lel, és el Govern autonòmic qui s’encarrega de la reordenació del trànsit. L’ampliació del barranc requerix un pont nou que permeta una millor circulació de l’aigua. L’actual es demolirà i se’n construirà un de nou per a mantindre la connexió entre Alzira i Carcaixent.
Actuació pendent
En el moment en què les obres s’hagen executat, es millorarà la canalització d’aigües pluvials i es reduirà de manera significativa el risc d’inundació de la ciutat. A més, es posarà fi a les dos anomalies esmentades: l’estreta del barranc en el seu tram de desembocadura, que limita l’evacuació, i el fet que es construïren, amb anterioritat a este projecte, infraestructures destinades a conduir fins a este punt un major cabal.
No obstant això, el Govern municipal busca la implicació de la CHX perquè la intervenció en el barranc siga major en el futur. L’objectiu últim, perseguit des de fa anys, és que la remodelació del llit arribe fins a la desembocadura del barranc de l’Estret en el Casella.
