La col·lecció del Belles Arts millora el contingut i el continent: obres d’adequació i noves peces de Pere Cabanes

La pinacoteca valenciana ultima els treballs de remodelació de la sala que albergarà la col·lecció permanent dedicada a la pintura medieval, amb una nova disposició que facilitarà la comprensió de l’evolució de l’art valencià del segle XV

Obres d’adequació i nova instal·lació de peces en el Museu de Belles Arts de València

Amparo Soria

Amparo Soria

València

El Museu de Belles Arts de València està prop d’acabar les obres de remodelació de la seua sala nuclear: la que alberga la col·lecció permanent dedicada a la pintura medieval valenciana, que tindrà una nova disposició de les obres per a facilitar la comprensió de com va evolucionar esta disciplina en el segle XV.

Les actuacions programades per a renovar la planta baixa del museu han permés reordenar eixos espais a on s’exposen retaules i taules gòtiques, la qual cosa permet incorporar a eixe discurs i cronologia artística l’obra completa del pintor valencià Pere Cabanes, documentat a València entre 1472 i 1538 i un dels més destacats difusors de l’estil quatrecentista italià.

D’este artista s’ha incorporat també a la sala el Retaule d’ànimes amb la missa de sant Gregori, encarregat per la família Artés per a decorar la seua capella en la cartoixa de Porta Coeli, un conjunt que va servir per a batejar el pintor anònim que el va realitzar com a “mestre d’Artés” i que s’ha identificat ja com a part de l’obra que va produir Cabanes.

Trabajos de instalación de nuevas obras en el Museo de Bellas Artes.

La instal·lació es realitzarà en dos fases per a facilitar la visita del públic a esta part de la col·lecció del museu. Cada moviment està supervisat pel personal tècnic de restauració, que s’assegura de la correcta manipulació de les obres, les revisa i condiciona perquè tinguen sentit dins de la narració museogràfica, que acabarà a finals de febrer.

Serà llavors quan les obres mestres de Gherardo Starnina, Jaume Mateu, Roderic d’Osona o el mestre dels Perea brillaran amb una nova llum en la gran sala del Belles Arts.

