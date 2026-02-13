Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
La Guàrdia Civil va arrestar els tres ultres, d’entre 18 i 23 anys, acusats d’haver col·locat adhesius en botigues de magribins i pakistanesos amb llegendes com “moros de mierda”
Agents del Servici d’Informació de la Guàrdia Civil de Castelló han detingut, per un delicte d’odi, tres individus d’entre 18 i 23 anys acusats de pertànyer al grup d’ultradreta Núcleo Nacional, eixit de les manifestacions de caràcter feixista muntades davant de la seu del PSOE en el carrer Ferraz de Madrid. És la primera vegada que es produïxen arrestos d’este grup nazi a la C. Valenciana i venen a sumar-se a l’operació que van dur a terme fa poc més de dos mesos agents de la Policia Nacional també a Castelló en la primera operació en sòl espanyol contra el grup terrorista d’extrema dreta The Base.
Les detencions van ser practicades el passat 28 de gener, dos a Borriana i la tercera a Castelló, arran d’una denúncia interposada a principis de gener per un home d’origen marroquí, amo d’un negoci a Borriana, que va patir un atac per part dels ara detinguts. La víctima es va trobar el seu establiment cobert amb adhesius de Núcleo Nacional, que de manera eufemística es presenten en el seu web com una “associació cultural/esportiva que vol fer un canvi en la consciència [sic] de la gent”, i amb pintades racistes i islamòfobes amb llegendes clàssiques dels moviments nazis i ultres com ara “moros de mierda” i crides a la seua expulsió d’Espanya.
La víctima va denunciar en el lloc de la Guàrdia Civil de Borriana, que va traslladar eixe escrit al Servici d’Informació, responsable, entre altres funcions, de la persecució dels delictes d’odi a través dels equips REDO.
Atacs a altres botigues de musulmans
Els investigadors ja tenien altres denúncies similars, amb atacs i pintades racistes en botigues i negocis de persones de confessió musulmana realitzats pel mateix grup neonazi, al capdavant del qual hi ha dos caps visibles, l’activista neonazi i falangista Isabel Medina Peralta, condemnada l’abril de l’any passat per l’Audiència de Madrid precisament per un delicte d’odi contra la població immigrant, i el fill d’un exregidor del PP, Iván Rico, auxiliat en l’expansió en xarxes socials pel seu germà David, segons les investigacions dels servicis d’Informació tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional.
Una vegada analitzades eixes denúncies, els agents de l’Institut Armat van identificar els tres presumptes autors. Es tracta de tres dels 1.500 afiliats amb els quals compta eixe grup, Núcleo Nacional, nascut de la suma de tota una sèrie de grups i subgrups com ara Democracia Nacional, Bastión Frontal —precisament a on va començar a militar i destacar Medina Peralta—, Hogar Social…, identificats com a C.G.G., A.M.G. i H.S.A., d’entre 18 i 23 anys.
Els tres van ser arrestats, acusats formalment del delicte d’odi i entregats als jutjats de guàrdia de Vila-real (Borriana pertany a eixe partit judicial) i Castelló. Els tres van quedar en llibertat, però amb càrrecs.
15.000 euros, com a mínim, al mes
És la primera detenció a la C. Valenciana d’este grup que utilitza per a les seues reunions, segons les investigacions policials, el mateix local que figura com a seu d’España 2000 o de La Resistencia. Tant en la web d’España 2000 com en la de Núcleo Nacional demanen, curiosament, la mateixa tarifa mínima mensual: 10 euros. Això sí, hi ha diferències: els segons tenen una quota de fins a 100 euros per als membres vip, mentres que els primers disposen d’una tarifa especial per a menors (ells els diuen “jóvens”, seguint la més pura tradició hitleriana), als quals “fan preu” (5 euros al mes), fet que els garantix una major capacitat de captació dels xavals amb menys poder adquisitiu.
De moment, eixos 1.500 afiliats els garantixen uns ingressos mínims mensuals de 15.000 euros.
Sota vigilància estreta
Els especialistes policials en moviments extremistes de caràcter feixista mantenen este grup, el de Núcleo Nacional, sota una estreta vigilància des de la seua creació —el germen és la concentració ultra a les portes de la seu del PSOE, en el carrer Ferraz de Madrid, el novembre de 2023—. De moment, estan baix control la seua “caserna general” en la capital madrilenya i les “sucursals” que han anat obrint en baixos de ciutats com Barcelona, Valladolid, Sevilla o València.
El proselitisme es realitza, quasi al complet, a través d’internet, amb una altíssima capacitat de radicalitzar adeptes cada vegada més jóvens, als quals arriben sobretot a través de la xarxa social d’origen xinés TikTok i de la russa Telegram, a on, usant missatges amb camuflatge èpic i contingut aparentment rebel de fàcil calat en eixos grups d’edat, es presenten com “un xicotet grup de camarades que van decidir apostar per un projecte comú per a salvar Espanya de la degeneració i la seua desaparició com a poble”.
