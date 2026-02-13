Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal

L’alcaldessa decreta el dol per la dona de 70 anys que va morir a la seua casa i l’home de 42 que es va asfixiar per inhalar fum en l’escala

Els quaranta desallotjats han passat la nit reallotjats en hotels i en cases de familiars

Veïns refugiats a la terrassa de la finca mentres el foc devorava el pis

Veïns refugiats a la terrassa de la finca mentres el foc devorava el pis / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La commoció és enorme. Xàbia desperta trencada de dolor pel tràgic incendi que ahir es va cobrar la vida de dos veïns, una dona de 70 anys i un home de 42. El foc també va deixar un ferit greu, un home de 58 anys que roman ingressat en l’hospital de Dénia. L’alcaldessa, Rosa Cardona, va decretar anit un dia de dol oficial, este divendres 13 de febrer. Les banderes onegen a mitja asta. L’alcaldessa, que ahir va estar al costat del regidor de Seguretat, Juan Ortolá, en la zona de l’incendi, la urbanització Jávea Park, en el nucli de la platja de l’Arenal de Xàbia, ha expressat el dol i la solidaritat de l’Ajuntament i de tot el poble a les famílies afectades.

Cruz Roja atiende a familiares de las víctimas

Creu Roja atén familiars de les víctimes / A. P. F.

L’incendi es va declarar cap a les 16 hores en la vivenda a on vivia la víctima de 70 anys. Les flames van cobrar força ràpidament. L’escala interior de l’edifici es va inundar totalment de fum, convertida en un tòxic fumeral. Es va confinar els veïns dels pisos que estaven en les plantes superiors al del voraç incendi. El veí de 42 anys, de nacionalitat colombiana, va perdre la vida després d’anar porta a porta per a avisar a tots els residents que s’havia estés un perillós incendi. Va inhalar molt de fum i es va desplomar en l’escala de la finca. El van aconseguir rescatar i els servicis d’emergència van intentar reanimar-lo en el carrer. Però no va haver-hi resposta i va morir.

Alarma per un incendi en una finca de l’Arenal de Xàbia (vídeo)

Alarma per un incendi en una finca de l’Arenal de Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

Una patrulla de la Policia Local va ser la primera a arribar. Un agent va pujar amb el muntacàrregues d’un pintor i va poder entrar en l’escala interior. Li havien dit que una família amb menors estava atrapada. I així era. Va trobar els cinc membres de la família, dos d’ells menors i el més xicotet de 5 anys, estesos en el terra de l’escala. El fum era asfixiant. Els va traure als cinc i els va salvar la vida.

L’incendi de Xàbia deixa 40 veïns desallotjats, dos morts i un ferit de gravetat

L’incendi de Xàbia deixa 40 veïns desallotjats, dos morts i un ferit de gravetat

Alfons Padilla

En la placeta de Jávea Park, els familiars i amics dels morts estaven trencats de dolor. Els servicis sanitaris de les ambulàncies d’SVB i SAMU i de la Creu Roja de Xàbia van atendre cinc persones per crisis d’ansietat. Els psicòlegs de Creu Roja van prestar assistència als familiars. En esta finca viuen famílies humils, treballadores. Molts dels inquilins treballen en l’hostaleria de la platja de l’Arenal.

Los desalojados se abrigan con mantas térmicas

Els desallotjats s’abriguen amb mantes tèrmiques / A. P. F.

L’angoixa dels desallotjats

Els 40 desallotjats han passat la nit reallotjats per l’Ajuntament en hotels de Xàbia o en cases de familiars. No han pogut dormir al reviure una vegada i una altra l’angoixa. A més, ho han deixat tot en els seus pisos i no saben què es trobaran quan puguen tornar.

Els arquitectes inspeccionaran hui la finca i revisaran els possibles danys estructurals. Els bombers ja van fer ahir una valoració de la vivenda calcinada, l’escala i la façana (es van despenjar de balcó en balcó). De moment, l’edifici està inhabitable. L’escala es va convertir en un gran fumeral inundat de fum negre i tòxic.

