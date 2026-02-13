Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
L’alcaldessa decreta el dol per la dona de 70 anys que va morir a la seua casa i l’home de 42 que es va asfixiar per inhalar fum en l’escala
Els quaranta desallotjats han passat la nit reallotjats en hotels i en cases de familiars
La commoció és enorme. Xàbia desperta trencada de dolor pel tràgic incendi que ahir es va cobrar la vida de dos veïns, una dona de 70 anys i un home de 42. El foc també va deixar un ferit greu, un home de 58 anys que roman ingressat en l’hospital de Dénia. L’alcaldessa, Rosa Cardona, va decretar anit un dia de dol oficial, este divendres 13 de febrer. Les banderes onegen a mitja asta. L’alcaldessa, que ahir va estar al costat del regidor de Seguretat, Juan Ortolá, en la zona de l’incendi, la urbanització Jávea Park, en el nucli de la platja de l’Arenal de Xàbia, ha expressat el dol i la solidaritat de l’Ajuntament i de tot el poble a les famílies afectades.
L’incendi es va declarar cap a les 16 hores en la vivenda a on vivia la víctima de 70 anys. Les flames van cobrar força ràpidament. L’escala interior de l’edifici es va inundar totalment de fum, convertida en un tòxic fumeral. Es va confinar els veïns dels pisos que estaven en les plantes superiors al del voraç incendi. El veí de 42 anys, de nacionalitat colombiana, va perdre la vida després d’anar porta a porta per a avisar a tots els residents que s’havia estés un perillós incendi. Va inhalar molt de fum i es va desplomar en l’escala de la finca. El van aconseguir rescatar i els servicis d’emergència van intentar reanimar-lo en el carrer. Però no va haver-hi resposta i va morir.
Una patrulla de la Policia Local va ser la primera a arribar. Un agent va pujar amb el muntacàrregues d’un pintor i va poder entrar en l’escala interior. Li havien dit que una família amb menors estava atrapada. I així era. Va trobar els cinc membres de la família, dos d’ells menors i el més xicotet de 5 anys, estesos en el terra de l’escala. El fum era asfixiant. Els va traure als cinc i els va salvar la vida.
En la placeta de Jávea Park, els familiars i amics dels morts estaven trencats de dolor. Els servicis sanitaris de les ambulàncies d’SVB i SAMU i de la Creu Roja de Xàbia van atendre cinc persones per crisis d’ansietat. Els psicòlegs de Creu Roja van prestar assistència als familiars. En esta finca viuen famílies humils, treballadores. Molts dels inquilins treballen en l’hostaleria de la platja de l’Arenal.
L’angoixa dels desallotjats
Els 40 desallotjats han passat la nit reallotjats per l’Ajuntament en hotels de Xàbia o en cases de familiars. No han pogut dormir al reviure una vegada i una altra l’angoixa. A més, ho han deixat tot en els seus pisos i no saben què es trobaran quan puguen tornar.
Els arquitectes inspeccionaran hui la finca i revisaran els possibles danys estructurals. Els bombers ja van fer ahir una valoració de la vivenda calcinada, l’escala i la façana (es van despenjar de balcó en balcó). De moment, l’edifici està inhabitable. L’escala es va convertir en un gran fumeral inundat de fum negre i tòxic.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Aielo de Malferit tanca el Museu de Nino Bravo a petició de la família del cantant
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos