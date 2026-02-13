Els turistes xinesos dupliquen la seua presència a la Comunitat Valenciana en un any
L’autonomia va rebre, l’any passat, un total de 35.869 visitants del país asiàtic, un 96,8 % més que en 2024, que gasten 435 euros al dia i venen de negocis
El mercat turístic xinés guanya pes a la Comunitat Valenciana i comença a consolidar-se com un dels emissors de llarg radi amb més potencial de creixement per a la destinació. En 2025 van arribar a la Comunitat 35.869 turistes procedents de la Xina, la qual cosa suposa un increment interanual del 96,8 % respecte a 2024, segons les dades del Servici d’Estratègia i Planificació Turística de Turisme Comunitat Valenciana a les quals ha tingut accés Levante-EMV.
La xifra, encara modesta en volum enfront dels grans mercats europeus, és rellevant pel seu ritme d’expansió i pel perfil de gasto del viatger xinés. El turista del gegant asiàtic a la Comunitat Valenciana presenta una estada mitjana de 9 dies i un gasto mitjà diari de 435,6 euros, molt per damunt de la mitjana de molts mercats tradicionals. Més de la mitat d’estos viatgers es desplacen per motius professionals (51,7 %), mentres que l’oci i les vacacions suposen el 38,5 % de les visites. A més, un 38,1 % viatja amb paquet turístic i la totalitat hi accedix per via aèria, un factor clau en la planificació de connectivitat i promoció.
Quant a l’allotjament, l’hotel continua sent clarament majoritari (79,1 %), encara que també apareixen fórmules com la vivenda de familiars i amics (4,3 %) o el lloguer turístic (4 %). Territorialment, la província de València concentra quasi la mitat dels viatgers xinesos (49,7 %), i dos terços de les pernoctacions hoteleres d’este mercat es registren en esta província.
En el conjunt de la Comunitat Valenciana, els hotels van sumar 117.098 pernoctacions de turistes xinesos en 2025, amb un creixement destacat a Castelló.
Un altre tret diferencial és la distribució temporal dels viatges. Encara que el primer trimestre concentra el major volum (41,3 %), els mesos de juny, agost i novembre tenen un pes especialment alt en comparació amb altres mercats, la qual cosa reforça l’interés d’este emissor per a avançar en la desestacionalització.
Un mercat de “gran dimensió”
La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, emmarca esta evolució dins d’una estratègia “a mitjà i llarg termini” per a posicionar la Comunitat en un mercat que considera “de gran dimensió i amb característiques molt diferents de les dels mercats europeus”, la qual cosa obliga a adaptar promoció, canals i missatges.
Per a captar el turista xinés, Turisme Comunitat Valenciana treballa amb una empresa de representació en el país asiàtic que gestiona accions promocionals tant en l’àmbit professional com en el digital, adaptades als canals locals. L’estratègia inclou presència en plataformes com WeChat, Weibo, XiaoHongShu o Baidu, campanyes amb grans operadors en línia xinesos i la participació en fires especialitzades, a més de viatges de familiarització per a turoperadors. L’objectiu, segons Cano, és projectar una imatge pròpia, diferenciada d’altres grans destinacions urbanes espanyoles, basada en l’oferta cultural, gastronòmica, festiva i d’experiències prèmium.
Este impuls es produïx en un context de forta recuperació del turisme emissor xinés cap a Espanya, recolzat en la connectivitat aèria entre la Xina i Espanya. De fet, un dels objectius de la Generalitat, segons va quedar patent en l’última edició de Fitur, és aconseguir un vol directe entre la Comunitat Valenciana i la Xina.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Aielo de Malferit tanca el Museu de Nino Bravo a petició de la família del cantant
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos