L’alcaldia de Benifairó de les Valls canvia de mans
Toni Sanfrancisco renunciarà al càrrec per “cansament físic i mental” i deixarà la vara de comandament en mans de l’actual regidor d’Hisenda
Anna Biosca
Toni Sanfrancisco deixarà de ser alcalde de Benifairó de les Valls el pròxim 16 de març. Així ho ha anunciat el socialista, que ostenta la vara de comandament des de 2011. “5.390 dies o, cosa que és el mateix, 14 anys, 9 mesos i 5 dies, un temps que ha significat per a mi l’orgull més gran i la major satisfacció que un treball pot proporcionar”, segons assenyala en la seua carta pública de comiat.
Sanfrancisco, que també va ser president de la Mancomunitat de les Valls, afig que “és el moment d’obrir una nova etapa amb un lideratge renovat, però sense alterar les línies generals d’un projecte que ha modernitzat i millorat el nostre municipi en tots els àmbits”. L’encara alcalde assenyala que “me’n vaig amb la consciència tranquil·la i amb el convenciment d’haver fet tot el que era a les meues mans en benefici de Benifairó, dedicant-me en cos i ànima les 24 hores dels 365 dies de l’any”.
La decisió de deixar el càrrec “és fruit d’un intens procés de reflexió personal, després de constatar que, quasi 15 anys després, el més convenient és deixar el càrrec a un company amb forces i idees renovades”. I és que la coalició de govern que conformen els socialistes i Junts per Benifairó ja ha acordat que l’actual regidor d’Hisenda, Sanitat, Educació, Formació i Ciutadania, José Álvarez, siga el relleu en l’alcaldia fins a les pròximes eleccions.
Pacte de govern reformulat
El desenrotllament del reformulat pacte entre les dos formacions queda en “les millors mans”, ja que el seu successor “està àmpliament preparat per a assumir el càrrec, ja que compta amb l’experiència, els coneixements i l’esperit de servici públic necessaris per a gestionar el municipi. Li desitge la millor de les sorts”, en paraules de Sanfrancisco. Amb la governabilitat “garantida”, l’encara alcalde seguirà com a regidor, encara que no percebrà sou, ja que la seua intenció és tramitar la jubilació. “Ajudaré en tot el que puga”, assenyala.
En la seua carta de comiat, el socialista recorda com en 2011 “el nostre poble era diferent. Hi havia un esperit de confrontació. Des del primer moment —prosseguix—, el meu objectiu ha sigut ser l’alcalde de totes i tots, de gent d’esquerres i de dretes, de gent que m’havia votat i de qui no ho havia fet. A totes i a tots he rebut i tractat per igual i a totes i a tots he dedicat el màxim interés i esforç per resoldre les vostres demandes”.
Avanços
L’obertura de l’Ajuntament i els servicis municipals, l’increment i la millora de les prestacions i el treball per a l’Ajuntament, “sense partidismes, però sempre amb els valors de l’esquerra”, són alguns dels assoliments dels seus anys al capdavant del consistori, en els quals “l’únic interés ha sigut el nostre poble i la nostra gent”. De segur que “hauré ofés, sense intenció, a gent”, afig Sanfrancisco, encara que “no crec que hi haja dubte sobre el meu esforç i el meu treball. Demane disculpes, però la tasca d’alcalde és més complicada del que mai haguera pensat”.
Sobre la seua eixida, el socialista insistix que, “davant de la dificultat de mantindre el meu compromís 24/7, és hora de deixar pas a un company que puga fer-ho millor. Abans de sentir que no estic donant tot el que cal i amb el cansament físic i mental de tots estos anys, faig un pas al costat i deixe el pes del càrrec en mans d’un company que, de segur, treballarà per Benifairó amb valentia, dedicació i eficàcia”.
Comiat
Per a acabar, l’alcalde reivindica que “no tots els polítics som iguals, com no totes les persones som iguals. Puc dir amb enorme orgull que he dedicat al meu estimat poble els millors anys de la meua vida i ho tornaria a fer sense dubtar, però, com tot, les històries tenen un principi i un final. Gràcies per haver-me permés viure esta experiència i gràcies a totes i a tots els que m’heu ajudat a fer el nostre poble millor”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Aielo de Malferit tanca el Museu de Nino Bravo a petició de la família del cantant
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos