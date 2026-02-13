La tornada d’una madama podria estar darrere del repunt de la prostitució en el barri xinés de València
L’Ajuntament assegura que és una situació puntual i que la pressió policial és màxima
Esta mateixa setmana s’ha tancat un bordell en el número 9 del carrer Viana
La Federació Veïnal exigix una nova ordenança de caràcter abolicionista
El repunt de la prostitució que els veïns han denunciat en el barri xinés de València podria deure’s a la tornada d’una madama que ha passat un temps a la presó i hauria tornat al barri per a reactivar el negoci. Així ho han assegurat fonts veïnals, que testifiquen un increment de “puters” en l’entorn del carrer Viana, tal com va denunciar l’Associació de Veïns de Velluters i va arreplegar este periòdic.
En concret, l’Associació parlava de cues d’hòmens esperant en el carrer per a pujar als pisos a on s’exercix la prostitució, una situació que no es veia des de fa temps, diuen. De fet, asseguren que la prostitució estava baix mínims en el barri i que ha sigut ara quan s’ha notat un repunt de l’activitat, fet que ha portat de nou a tota esta cèntrica zona de València les baralles i la degradació.
La tornada d’esta clàssica proxeneta seria, íntegrament o en part, la causa d’eixe repunt, amb presència en tot un edifici vinculat històricament a esta activitat, asseguren les fonts.
Un fet puntual
Des de l’Ajuntament, però, asseguren que l’increment de l’activitat en el barri xinés és “puntual” i que la Policia Local i la Policia Nacional ja estan sobre el tema. És més, garantixen que la pressió policial en esta zona no ha disminuït, com denunciaven els veïns, prova de la qual cosa és que esta mateixa setmana s’ha tancat un prostíbul en el número 9 del carrer Viana i que hi ha presència policial permanent en la zona.
Segons estes fonts, la Policia Local i la Policia Nacional també organitzen semestralment reunions amb els veïns per a abordar estos problemes, l’última d’estes abans de Nadal, en la qual tots van admetre que no hi havia ni un sol punt de venda de droga identificable en el barri.
Precisament, haurien sigut els veïns els que haurien demanat en estes reunions el tancament del número 9 del carrer Viana, una qüestió “gens fàcil”, diuen, que ha hagut de fer-la possible denunciant, amb un informe de bombers, la ruïna de l’edifici. Ara, està tapiat i sense activitat.
La federació veïnal manté la pressió
En qualsevol cas, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) continua denunciant l’empitjorament de la situació en el barri, amb “llargues cues de puters, més baralles i més degradació”. Enfront de la “inacció” de l’Ajuntament, des de l’entitat veïnal insistixen en l’“exigència de mesures abolicionistes contundents i la urgència de donar tot el suport social a les persones prostituïdes”.
La Federació d’Associacions Veïnals de València advoca per la revisió de la normativa municipal actual respecte a esta qüestió. Ja en el seu moment, la FAAVV es va oposar al redactat d’esta ordenança de la prostitució a on quedava en dubte la protecció a les persones explotades i extorquides, mentres no s’actuava amb contundència contra els explotadors.
Per això, la federació veïnal insta l’Ajuntament a la redacció i l’aprovació d’una ordenança municipal abolicionista i ha sol·licitat de manera urgent reunir-se amb la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de València, així com amb la Policia Local i la Policia Nacional.
No és una qüestió de convivència
Des de l’Àrea Social de la Federació, així com des de l’Àrea d’Igualtat d’esta, se subratlla que la prostitució no pot abordar-se com una qüestió de “convivència” o d’orde públic, sinó com una manifestació de violència estructural contra dones i xiquetes i de desigualtat social. Així mateix, la FAAVV insistix en la necessitat d’avançar cap a un model abolicionista que actue sobre les causes i responsabilitats del sistema prostitucional. Això implica, de manera inequívoca, la persecució dels proxenetes i de puters, així com la implementació de dispositius coordinats entre Policia Local i Policia Nacional en tots els barris a on s’estiga produint esta situació.
De la mateixa manera, la Federació assenyala que “en cap cas es pot criminalitzar les dones en situació de prostitució. Per això, al costat de l’actuació policial contra els qui es lucren i demanen prostitució, resulta imprescindible desplegar recursos socials suficients, incloses també les taules de diàleg sobre la qüestió que es van crear en el seu moment però que han quedat totalment aparcades”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- Torna l’assentament de barraques al costat de l’estadi de Mestalla
- Les obres mestres del Museu Sorolla romandran a València dos mesos més amb la pròrroga de l’exposició de la Fundació Bancaixa
- Tot el que Mestalla i Corberán es juguen diumenge contra el Reial Madrid
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Aielo de Malferit tanca el Museu de Nino Bravo a petició de la família del cantant
- Un senglar es cola en les vies del metro de València i sembra el caos