Comença el reasfaltatge de l’avinguda Corts Valencianes
Els treballs inclouen recuperar el ferm ja desgastat i aplicar un producte fonoabsorbent per a reduir la contaminació acústica
Les màquines han entrat de matinada en l’avinguda de Corts Valencianes per a iniciar el procés de reasfaltatge. Es tracta de la primera gran reforma d’este vial des que va transformar el paisatge de l’antiga carretera d’Ademús, coincidint amb la urbanització de tot este barri nou. La via, amb quatre carrils d’eixida i quatre més d’entrada, així com un doble viari exterior, per a donar servici a les finques, està separat entre si per tanques. Al llarg de les dècades ja havia acusat el desgast i requeria una capa nova que, a més, serà fonoabsorbent per a reduir la contaminació acústica. Els treballs han començat en horari nocturn per a tractar de reduir al màxim l’impacte en la circulació, al tractar-se d’una de les vies amb més volum de trànsit de la ciutat, encara que amb l’afectació en el veïnat pel soroll de les màquines.
El primer tram d’obres és el corresponent al que va des de la Dama Ibèrica a la rotonda del Palau de Congressos, però també s’escometrà, en una segona fase, el corresponent al sud, fins a la boca del pas subterrani.
Les obres van ser anunciades el mes de juny passat, quan es va aprovar el projecte, i estava prevista la seua execució des de finals de 2025. El pressupost ronda els 500.000 euros.
Les labors de reasfaltatge en la ciutat tenen pendent una altra obra important a curt termini com és la de la Gran Via Marqués del Túria, que fa 35 anys que no es recondiciona. El vial ja ha escomés totes les obres que es requerien en el subsol, com l’actualització de les canonades per a ja poder dur a terme els treballs.
